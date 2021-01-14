Adana’da ilk korona virüs aşıları vurulmaya başlandı. Aşı odasının girişinde aşı olmayı bekleyen sağlık çalışanlarının öz çekim yapması dikkat çekti.

Çin’den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul’da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan özel aşı odalarında hazırlık çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Aşı odasına gelenlere görevli hemşireler tarafından sorular yöneltildi ve aşı formu dolduruldu. Formların doldurulmasının ardından sağlık çalışanlarına 08.30 itibariyle aşılar uygulanmaya başlandı.

İlk aşı olan sağlık çalışanlarından Semiha Görgün, mutlu olduğunu belirterek, “Bekliyorduk aşımızı. Her an risk altındaydık. Dört gözle bekliyorduk. Nihayet ulaştık aşımıza ve olduk” diye konuştu.

Yeşim Duyulu isimli sağlık çalışanı ise, “Çok mutluyum. Dört gözle bekliyorduk. Yoğun bakımda çalışıyorum. Risk altındayız. Aşımı oldum ve ikinci dozu da olup bağışıklığı kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, “Öncelikli olarak sağlık personellerimizden başladık. Daha sonra halkımızı da aşılama programı içerisine dahil edeceğiz. Burada 7 bin personelimiz var. Bunların 3 bininin aşılanması planlanıyor. Burada aşılanan kişiler bekleme alanlarımızda en az 30 dakika bekledikten sonra rutin işlerine dönecekler. Herhangi bir olumsuz duruma karşı acil müdahale odalarımız hazırlandı. Öyle bir durum söz konusu olduğunda ise hemen gerekli müdahaleler yapılacak” dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar da sağlık çalışanlarının mevcut MHRS randevusu ile aşı olmaya geldiklerini söyleyerek, “Aşılamalar rutin olarak yapılmaya başlandı. Şu ana kadar yaklaşık 50 sağlık çalışanımıza aşı yaptık. Bekleme sürelerini takiben aşı olan arkadaşlarımız işlerine geri dönüyor. Yazılımsal bazda minimal aksaklıklar yaşasak da bunları çok hızlı şekilde çözüyoruz. Aşılama hızla devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımızı maksimum 3 ila 5 gün arasında aşılamayı planlıyoruz. Ona göre aşılarımızı temin ettik” şeklinde konuştu.

Öte yandan, aşı odasının girişinde aşı olmayı bekleyen sağlık çalışanlarının öz çekim yapması dikkat çekti.

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