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Adana´da sağlık çalışanlarına `CoronaVac´ aşısı yapılmaya başlandı

DHA

Adana´da sağlık çalışanlarına `CoronaVac´ aşısı yapılmaya başlandı


Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇİN'den getirilen CoronaVac aşısı Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Hastane Başhekimi Doç Dr. Süleyman Çetinkünar, aşı eksikliğinin bulunmadığını belirterek, hastanedeki sağlık çalışanlarının 5 gün içinde aşılanmış olacağını kaydetti.
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'aşı nakil aracı' ile kentteki hastanelere dağıtıldı. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde başlanılan aşılama için fizik tedavi servisinde 25 aşı odası kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın öncelik listesinde yer alan aşılama programına dahil olan sağlık çalışanlarına ilk aşılar vuruldu. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı.
Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Süleyman Çetinkünar, Sağlık Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda aşılama işlemlerinin saat 08.30´da başladığını söyledi. Mevcut Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kayıt oluşturan sağlık çalışanlarının aşılandığını söyleyen Başhekim Çetinkünar, "Şu anda hiçbir problem yaşamadık. 15´er dakikalık bekleme sürelerine takiben mesailerini dolduran arkadaşlarımız evlerine, mesaisi başlayanlar ise işlerinin başına döndüler. Tüm sağlık çalışanlarımızın tamamını 5 gün içinde aşılamış olacağız. Aşı talepleri doğrultusunda bir eksiğimiz bulunmuyor. Sağlıklı bir aşılama yapabilmemiz için soğuk zinciri korumamız gerekiyor. 100´erli 200´erli şekilde aşılarımız gelerek aşılamalarımızı sürdürüyoruz´´ dedi.
Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç ise aşıların öncelikli olan sağlık çalışanlarına yapıldığını hatırlatarak, "İlerleyen dönemlerde de halkımızı aşılama programı içerisine almış olacağız. Adana´da toplamda 7 bin sağlık çalışanı bulunmakta. Aşılama programına uygun 3 bin personelimiz en geç 5 gün içerisinde aşılanmış olacak. Aşı olan personellerimiz bekleme odalarında 30 dakika gözlem altında tutulduktan sonra rutin işlerine dönecekler. Olası bir durum gelişmesi halinde de acil müdahale odalarımız hazır vaziyette bekliyor´´ diye konuştu.
Aşı yaptıran Anestezi Uzmanı Semiha Görgün ise, "Bu yoğun çalışma şartlarında risk altında olduğumuz için aşının gelmesini dört gözle bekliyorduk. Nihayet aşımıza ulaştık. İnşallah sonucu da güzel olur" dedi.
Aşı vurulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Anestezi Uzmanı Yeşim Duyulu da, "Yoğun bakım uzmanı olduğum için riskli grupta yer alıyordum. Çok şükür aşımızı olduk. Diğer dozlarımı da olup bağışıklık kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN
2021-01-14 11:15:56

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