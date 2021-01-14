Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavilacivertli ekip geçen gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor’a deplasmanda 21 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 4 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sancak bugün ise sosyal medya hesabından Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde: “Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor formaları giymişti.

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