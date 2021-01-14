Korona virüs aşısı Başhekim Çağlar'a uygulandı Kozan Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının randevu saatine göre aşı çalışması yapıldığı ilk gününde doktorlarda aşı heyecanı yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt’a pandemiden sorumlu Uz. Dr. Kemal Kürkçü tarafından yapıldı.

Çin'den gelen Covid19 salgını ile mücadelede kullanılacak CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 'Acil kullanım onayı' vermesinin ardından dün ilk aşıyı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ardından aşıların sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt, hastanede oluşturulan 15 aşı odasında incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanlığından alınan randevu saatinde ilk CoronaVac aşısını pandemiden sorumlu hekim Uz. Dr. Kemal Kürkçü tarafından vuruldu.

Kozan Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının randevu saatine göre aşı çalışması yapıldığı ilk gününde doktorlarda aşı heyecanı yaşandı.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt, il sağlık müdürlüğü koordinasyonunda aşılamanın başladığı ve Kozan’da ilk aşının kendisine yapıldığını kaydederek, “Öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bir yıldır bu illet ile tüm dünya mücadele ediyor. Devletimiz bize bu imkanı sağladı. MHRS üzerinden randevu ile aşılama yapılıyor. İlk uygulama sağlık çalışanlarına oldu. Bakanlığımızın uygun gördüğü ve belirttiği kriterler konusunda aşılama yapılacak. Aşı olan 30 dakika bekliyor. Bu süreç başlığında aşı olacak vatandaşlarımız kimliği ve telefonu yanında olması lazım. Bu süreci bakanlığımız il sağlık müdürlüklerimiz açıklayacak. 15 aşı odamız var ve tüm ekibimizle bu virüsten kurtulmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aşı yapılan sağlık çalışanları sorunsuz bir şekilde aşı olduklarını ifade ederek "Ülkemize hayırlı olsun" dediler.

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