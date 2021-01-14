Adana'da 420 projeden 135'i tamamlandı

Adana Valisi Süleyman Elban, geçen yıl 420 projenin 135’inin tamamlandığını, 191 projenin çalışmalarının devam ettiğini, 37 ihalenin proje aşamasında olduğunu ve 57 tanesinin de etüt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

2021 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile oda başkanlarının katıldığı toplantıda; 2020 yılında merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Süleyman Elban, toplantıdaki konuşmasında, “Tüm dünyayı dolayısıyla da ülkemizi etkisi altına alan pandemi sebebiyle 2020 yılı her ne kadar hafızalarımızda iyi bir yıl olarak kalmasa da, pandemi şartlarına, dünyadaki daralmaya ve bütün dünyanın yaşadığı sıkıntılara rağmen biz bu dönemde Adana genelinde 420 projemizi devam ettiriyoruz” dedi.

Söz konusu 420 projenin 135’inin kamu kurum kuruluşlarınca 2020 yılında tamamlandığını, 191 projenin çalışmalarının devam ettiğini, 37 ihalenin proje aşamasında olduğunu ve 57 tanesinin de etüt çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Elban, “Bütün projelerimizin maddi değeri yaklaşık olarak 11 milyar 750 milyon TL olup, 2020 yılında bu projeler için 3 milyar 600 milyon TL nakledilmiştir" diye konuştu.

Toplantı, Vali Elban’ın konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, 2021 yılına yönelik proje hedeflerine ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü.

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