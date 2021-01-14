Büyükşehir "Derman" oluyor Karantinadaki ve ihtiyacı olan 65 yaş üzeri vatandaşlara günde iki öğün yemek veriliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Covid19 testi pozitif çıkan ve evde izolasyonda bulunanlar ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlara her gün kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, testi pozitif çıkıp karantinada kalmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için başlattığı kahvaltı ile sıcak yemek dağıtımını Derman ekipleri sürdürüyor. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya giren vatandaşlara, izolasyon sırasında destek vermek amacıyla başlatılan günde iki öğün yemek uygulaması, ihtiyacı olan 65 yaş üzeri Adanalılar için de hayata geçiriliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, ortalama 5 bin Adanalıya, günlük iki öğün yemek ulaştırıyor.

Covid19 testleri pozitif çıkanlar ile evlerinde yalnız yaşayan yaşlıların müracaatları dikkate alınıyor ve yapılan değerlendirmenin ardından evlere yemek servisi yapılıyor.

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