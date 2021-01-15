Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, internet üzerinden alışveriş yapan 3 kişinin kredi kartı bilgilerine ulaşıp, yine internet üzerinden alışveriş yaptıkları belirlenen K.Ç. (43) ile arkadaşı F.B. (29), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., tutuklanırken, K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin, kredi kartlarından, bilgileri dışında internetten alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin öğretmen K.Ç. ile arkadaşı F.B. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, merkez Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskınlarda yakalanıp, gözaltına alındı.

Cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşıp vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, yakalanmamak için internetten satın aldıkları eşyaları, başkalarının adına ve adresine sipariş verdiği, bu yöntemle genelde elektronik eşya aldıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları bildirildi.

F.B.´nin, internet üzerinden aldıkları eşyaları, kargo şubesinin bıraktığı adresten aldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-15 09:56:47



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