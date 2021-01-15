Karla kaplanan dağlarda yaban hayatı unutulmadı

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Adana’da karla kaplanan dağlara yaban hayatı için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Toros Dağlarında etkili olan kar yağışının ardından yaban hayatındaki canlıları unutmadı.

Ekipler karla kaplanan dağlarda yaban hayatındaki canlıların yiyecek bulma sorunu yaşamaması için palet yem, yonca, saman gibi yemleri doğaya bıraktı.

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