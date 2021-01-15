Tufanbeyli beyaz gelinliğini giydi

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın kuzey ilçesi olan Tufanbeyli ilçesi kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaraya kavuştu.

İki gündür etkili olan kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. Karla birlikte Toprakpınarı mesire alanı ve ilçede kartpostallık manzaralar oluştu.

Tufanbeyli Belediyesi ekipleri karla kapanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.