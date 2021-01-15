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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis adayları kan bağışladı

İHA

Polis adayları kan bağışladı

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu Spor Salonunda toplanan öğrenciler, okul müdürü Naim Cengiz ve okul yönetiminin de katılımıyla Kızılay tarafından oluşturulan stantlarda kan bağışında bulunarak, bir can kurtarmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Bağış törenine katılan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, polis adaylarının halkın can ve mal güvenliği için and içtiklerini anımsatarak, “Onlar daha şimdiden görevlerinin bilinciyle can kurtarıyorlar. İyilik kervanına katılan, geleceğimizin teminatı genç polis adaylarımızın yanı sıra onları bu bilinçle yetiştiren okul yönetimi ve öğretmenlerini yürekten kutluyorum” dedi.
Dünya ile birlikte Türkiye’yi de son bir yıldır etkisi altına alan pandemi sürecinde kan bağışı stoklarında azalma olduğunu anımsatan Ramazan Saygılı, bu kapsamda başlattıkları kampanya ile stokların belirli düzeye geldiğini belirterek, “Tüm Kızılay gönüllüleri ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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