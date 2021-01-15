Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: “2 farklı aşı vurulmaya gerek yok” Sağlık çalışanı aşı olurken hemşirenin elini tutup destek aldı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde ‘CoronaVac’ aşıları vurulmaya başlandı Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: “Baş ağrısı, ağız kuruluğu, yorgunluk belirtilerinde dinlenilmeli” “Vücuda 2 kere antijenin verildiğinde ne yapacağı konusunda bilgiler çok açık değil” Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: “Hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız”

İHA

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: “2 farklı aşı vurulmaya gerek yok” Sağlık çalışanı aşı olurken hemşirenin elini tutup destek aldı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde ‘CoronaVac’ aşıları vurulmaya başlandı Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: “Baş ağrısı, ağız kuruluğu, yorgunluk belirtilerinde dinlenilmeli” “Vücuda 2 kere antijenin verildiğinde ne yapacağı konusunda bilgiler çok açık değil” Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: “Hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına şu aşamada gerek olmadığını ve vücuda 2 farklı antijen verilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmediklerini, araştırmaların yapıldığını söyledi.
Çin’den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından dün tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde ise aşılama işlemi bugün başladı. Aşı olan bir sağlık çalışanının bu sırada hemşirenin elini tutup destek alması ve gözlerini kapatması dikkat çekti.

“Aşılama her gün 16 saat sürecek”
Aşılama işlemi sürerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, gazetecilere yaptığı açıklamada sabah 08.00’dan gece 24.00’a kadar aşılama işleminin devam ettiğini belirterek, “22 tane aşı ünitemiz var. Bununla ilgili planımızı en başından itibaren yaptık. 4 binden fazla sağlık çalışanımız var. Diş Hekimliği Fakültemiz var onlar aşılanacak. Yanı sıra MHRS sisteminden randevu alıp burayı tercih eden sağlık çalışanlarının da aşılanması burada yapılacak. Belirlenen aşamalara göre de halk aşılamaları yapılacak” diye konuştu.

‘Aşının yan etkisinde yapılması gerekenler’
Aşının olası yan etkilerine karşı da neler yapılacağını anlatan Taşova, şunları söyledi:
“Aşılamadan sonra ne olursa olsun 15 ila 30 dakika gözlemek istiyoruz. Acil müdahale ekipmanlarımız ve elemanlarımız burada hazır tutuluyor. Bu tür aşılarda en önemli yan etkiler lokal dediğimiz belirtilerdir. Aşı yapılan tarafta ağrı, sıcaklık ve şişlik gibi belirtiler olabilir. Baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi belirtiler olabilir. Böyle bir durumda ise dinlenme, istirahat etmeden başka bir önerimiz olmayacak. Yine bol su alabilirler. Ateşi olup çok kırgınlığı da olursa ‘Parasetamol’ tablet ile bu ağrıları geçici olarak giderebilirler. Ekstra kendilerinde çok farklı bir şey hissediyorlarsa sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur. Bu bütün aşılar için zaten bir kalemde söylediğimiz uyarılardır.”

“Herkesin aşılanmasını sağlamak lazım”
‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin Türkiye’ye ileriki günlerde gelecek başka bir aşıyı vurulmasına gerek olup olmadığı konusunda ise Bilim Kurulu Üyesi Taşova, “Önce aşıyı bulalım, olmaması için bir sebep yok. Ancak şu an 2 kere antijenin verildiğinde insanda ne yapacağı konusunda bilgiler çok açık değil. Buradan bir bilgi verdiğimde bu sıkıntılı olabilir. Onu hep beraber görelim ondan sonra karar veririz. Bir de ne gerek var böyle bir aşı olmaya. Bir kere herkesin ülke içerisinde aşılanmasını sağlamak lazım. O nedenle başkalarının haklarını almadan herkes aşılansın, ondan sonra tekrar değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

“Güvenli şekilde aşılamaları tamamlayacağız”
Daha sonra konuşan Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz ise 22 aşı istasyonu ve 150 personel ile aşı çalışmasının başladığını söyleyerek, “Birkaç gün içerisinde yaklaşık 4 bin personelimizi aşılamayı planlıyoruz. Hemen arkasından da halkımıza açacağız. Riskli grupları öncelikli olmak üzere sabah 08.00’dan akşam 24.00’a kadar aşılayacağız. İnşallah hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız” dedi.
Aşı olan doktor Sultan Taner ise mutlu olduğunu belirterek, “Çok şükür korona virüse yakalanmadan bugüne gelebildim. Hiçbir şey hissetmedim. Şu anda da bir ağrı hissi yok. Devletimizin bu aşı konusunda bize öncelik tanıması bizleri memnun etti. 28 gün sonra tekrar ikinci dozu yaptıracağım. İnşallah ülkemize hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis korona aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı Adana polisi son günlerde 'yeni tip korona virüs aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz' şeklinde SMS atıp dolandırıcılık yapılmak istenmesi üzerine vatandaşları bu tür SMS’lere itibar etmemeleri konusunda uyardı
YEREL HABERLER Polis korona aşısı dolandırıcılığına karşı ...
Polis adayları kan bağışladı
YEREL HABERLER Polis adayları kan bağışladı
Doç. Dr. Çağlıyan: İlaç değil, koronavirüsün kendisi kalp krizi yaratabilir
YEREL HABERLER Doç. Dr. Çağlıyan: İlaç değil, koronavirüsün kendisi ...
Tufanbeyli beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Tufanbeyli beyaz gelinliğini giydi
Karla kaplanan dağlarda yaban hayatı unutulmadı
YEREL HABERLER Karla kaplanan dağlarda yaban hayatı unutulmadı
Odun ateşinde kazanlar kamkat reçeli için kaynadı Adana’da ev hanımı Fatma Ataş Cura, turunç çeşidi olan kamkat bitkisinin meyvesini 6 denemenin ardından reçele dönüştürdü
YEREL HABERLER Odun ateşinde kazanlar kamkat reçeli için ...
Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar
YEREL HABERLER Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş ...
Turşu suyu da raflara girdi Adanalı firma pandemi döneminde turşu suyu üretip satışa başladı Nas: “Hedeflediğimiz yıllık üretimi ilk 6 ayda geçeceğiz”
YEREL HABERLER Turşu suyu da raflara girdi Adanalı firma pandemi ...
Kredi kartı bilgilerini kopyalayıp alışveriş yaptılar Adana’da biri öğretmen iki kişi başkasının kredi kartı bilgilerini kopyalayıp internet üzerinden alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı Aldıkları eşyaları taşımaları güvenlik kameralarınca görüntülenen öğretmen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğeri zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kredi kartı bilgilerini kopyalayıp alışveriş ...
Küçük Irmak, muhabbet kuşu 'Limon' kaybolunca yemeden içmeden kesildi
YEREL HABERLER Küçük Irmak, muhabbet kuşu 'Limon' kaybolunca yemeden ...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu Ceyhan ilçesinde ...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı ...
Adana’ya özgü Piton Döner büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Adana’ya özgü Piton Döner büyük ilgi görüyor
Adana’da yükümlülere 'İş makinesi operatörlüğü eğitimi' verilecek
YEREL HABERLER Adana’da yükümlülere 'İş makinesi operatörlüğü ...
Aşı olan sağlıkçılar 'Covid-19’a karşı bende aşı oldum’ sticker taktı
YEREL HABERLER Aşı olan sağlıkçılar 'Covid-19’a karşı bende aşı ...
Karalar: "Halk otobüsleri engellileri almıyor diye günde 50 şikayet alıyoruz"
YEREL HABERLER Karalar: "Halk otobüsleri engellileri almıyor diye ...
Dünya ikinciliği Adanalı kebapçıları üzdü Dünyanın en iyi 100 geleneksel lezzeti arasında Adana Kebap, pizzadan sonra ikinci oldu Kebapçı Yaşar Aydın: “Boşuna dünyadan insanlar gelip Adana Kebap yemiyor”
YEREL HABERLER Dünya ikinciliği Adanalı kebapçıları üzdü Dünyanın en ...
Büyükşehir "Derman" oluyor Karantinadaki ve ihtiyacı olan 65 yaş üzeri vatandaşlara günde iki öğün yemek veriliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir "Derman" oluyor Karantinadaki ve ihtiyacı ...
Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya ...
Adana'da 420 projeden 135'i tamamlandı
YEREL HABERLER Adana'da 420 projeden 135'i tamamlandı
Korona virüs aşısı Başhekim Çağlar'a uygulandı Kozan Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının randevu saatine göre aşı çalışması yapıldığı ilk gününde doktorlarda aşı heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Korona virüs aşısı Başhekim Çağlar'a uygulandı Kozan ...
Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı
Adana´da sağlık çalışanlarına `CoronaVac´ aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Adana´da sağlık çalışanlarına `CoronaVac´ aşısı ...
Adana’da ilk aşılar vurulmaya başlandı Aşı sırası bekleyen sağlık çalışanları öz çekim yaptı Aşı olan sağlık çalışanı Semiha Görgün: “Dört gözle bekliyorduk” Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar: “Aşılama hızla devam ediyor” Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç: “Olumsuz duruma karşı acil müdahale odalarımız hazırlandı”
YEREL HABERLER Adana’da ilk aşılar vurulmaya başlandı Aşı sırası ...