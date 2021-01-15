Saz kedilerine koruma takibi Nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan saz kedilerini izleme çalışmaları devam ediyor

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Adana'da Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahasında ‘Saz Kedisi’ izleme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan koruma altındaki saz kedisinin popülasyonun en yüksek olduğu alan, Adana'da Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahası olarak kabul ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan ve saz kedisinin görüntülendiği 44 saniyelik videoda, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün "Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Saz Kedisi (Felis chaus) izleme çalışmaları AdanaAkyatan YHGS'de devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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