Kozan'da yanan orman alanları devlet eli ile yeşerecek

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Kuyubeli mevkisinde geçen yıl 23 Ağustos’ta çıkan yangında kül olan Kızılçam ormanları, orman işçilerinin yoğun mesai ile geleceğe nefes olmaya hazırlanıyor. Sahada ağaçlandırma çalışmalarında orman emekçileri son aşamaya geldi.

Adana Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ve Silvikültür Şube Müdürü İsmail Aktaş ve Kozan Orman işletme Müdürü Şensu Küçükateş ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ve teknik personel tarafından karşılanan Bölge Müdürü Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak denetimlerde bulundu.

Bölge Müdürü Yılmaz, yanan alanların 1 yıl içerisinde ağaçlandırıldığını belirterek, "Kozan’da meydan gelen yangın sonrası hızlı bir şekilde bölgeyi temizleyerek ağaçlandırılacak hale getirdik. Yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında planlarımızı yaparak hızla faaliyete geçirdik. Arazi hazırlığımız ile birlikte tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için hiç durmadan çalışıyoruz. Zarar gören ağaçların yerine yaklaşık 4 kat daha fazla fidan dikiyoruz. Yaptığımız planlama neticesinde en geç bu yılın sonunda sahanın tamamını ağaçlandırmış olacağız. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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