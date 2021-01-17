Ücretsiz POMEM kursu başladı

Yüreğir Belediyesinin açtığı ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı için hazırlık kursları başladı.

Atakent Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

Kursiyerler, HES kodu ile başvurarak kursa katılabiliyorlar. Sınava uygun parkur adaylar için kurulurken, adaylar böyle bir kursun açılmasından dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yaptığı açıklamada, “Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavı hazırlık kursumuz onlarca gencimizin katılımıyla başladı. Büyük ilgi gören ve pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta, eğitim; belediyemiz bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. POMEM Hazırlık Kursu’na katılan tüm gençlerimize sınavda, üstün başarılar diliyorum” dedi.

Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

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