Bahçesinde 6.5 kilo ağırlığında turp yetiştirdi

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Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde çiftçi Mustafa Bolat´ın bahçesinde hasat edilen 6.5 kilo ağırlığındaki turp dikkat çekti.

İlçeye bağlı Salmanlı Mahallesi´nde çiftçilik yapan Mustafa Bolat, bahçesinde yetiştirdiği turpların genelini bir süre önce hasat ettikten sonra turplardan birinin uzun süre çürümediğini fark etti. Topraktan çektiği turpu tartan Bolat, 6.5 kilo olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Turpun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan Bolat, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-01-17 14:39:37



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