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Esnafın daha önce günlük 3 bin dolar kazandığı mahallede, iş yerleri kapandı

DHA

Esnafın daha önce günlük 3 bin dolar kazandığı mahallede, iş yerleri kapandı


Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da İncirlik Hava Üssü`nün yer aldığı İncirlik Mahallesi'nde yıllarca yabancı askerlere hediyelik eşya, halı ve av malzemeleri satışı yapan esnaf, ABD´nin 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle askerlerin üs dışına çıkışını yasaklamasının ardından iş yapamaz hale geldi. Mahallede, daha önce günlük 3 bin dolara kadar ciro yapan 400'e yakın iş yerinin yüzde 80'inin ya kiralık ya da satılık olduğu belirtildi.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde hediyelik eşya, halı, spor aletleri, cezerye, aktar ve kuyumcu gibi iş yerleri bulunan esnaf, İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan 20 binden askere, 1990´lı yıllardan itibaren satış yapmaya başladı. Ancak 2015 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerin üs dışına çıkışını yasaklandı. Üste, askerlerin ihtiyacını karşılayacak restoran, market, hediyelik eşya mağazaları açıldı. Bu nedenle Adana´nın `Küçük Amerika'sı' olarak anılan mahallede esnaf iş yapamaz oldu. Önceki yıllarda günlük 3 bin dolar civarında ciro yapan esnaf işleri durunca, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Esnafın yüzde 80´ni ya iş yerini kapattı ya da satışa çıkardı.
'HERKESİN HAYALİ ESKİ YILLARA DÖNÜLMESİ'
Önceki yıllarda mobilya işi yaparak çok güzel paralar kazandığını söyleyen Arzu Nefis (40), "Amerikan askerleri üssün içerisinden çıkmadığı için büyük dükkanı kapatıp küçük ofise geçmek zorunda kaldım. İlk yıllarda bu çarşının durumu çok güzeldi. Birçok kişi bu çarşıdan ekmek kazanıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi hayalet şehre döndü. Askerler dolar kullanıyordu. Bu durumda ülkemize katkı sağlıyordu. Buradaki dükkanlar en az günlük 1000 doların üzerinde ciro çekiyorlardı. Bunun da devlete katkısı büyük oluyordu. İnsanlar vergi olarak devlete para ödüyorlardı. Herkesin hayali eski günlere geri dönmek" dedi.
'GÜNLÜK 3 BİN DOLAR CİRO YAPIYORDUK'
İncirlik Hava Üssü'nün hemen karşısında lokantası bulunan Zülküf Yılmaz ise, "Önceden Amerikan askerleri dışarıya çıktığında çok güzel satışlar yapıyorduk. Bazı sorunlar yaşanınca 2015 yılından bu yana Amerikan askerlerinin dışarı çıkması yasaklandı. Buradaki tüm esnafın işi çok iyiydi. Eskiden 2 bin3 bin dolar arasında satış yapıyorduk. Şimdi bu oran çok düştü. Esnafın yüzde 80´i kapattı. Şu anda 10 tane iş yeri yok bile" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLICan ÇELİK
2021-01-18 08:39:46

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