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Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama

DHA

Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 176 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 11 Ocak 17 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 117 adrese baskın yapıldı. 176 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 15 kilo 355 gram esrar, 720 uyuşturucu hap, 444 gram bonzai, 174 gram eroin, 157 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 şüpheliden 23´ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 153'ü de serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-18 11:06:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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