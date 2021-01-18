Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu

Seyhan Belediyesi 3 ayrı noktada tenis kursları açtı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın direktifleri doğrultusunda Akkapı Tenis Kortu, Füze Selami Tesisleri ile Gürselpaşa Tenis Kortunda haftanın belirli günleri yapılan kurslar ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana spora ve sporcuya çok büyük bir önem verdiklerini belirten Başkan Akay, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve belediyemize ait olan 3 ayrı spor tesisimizde haftanın belirli günleri uzman hocalarımız nezaretinde gerçekleşen kurslarımız 714 yaş grubu arasında olup ücretsizdir. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan kurslarımıza ilgi büyük. Geleceğin başarılı tenisçilerini yetiştirmeye kararlıyız. Tenis öğrenmek isteyen, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız velileri nezaretinde spor tesislerimize başvuruda bulunabilirler. Pandemi nedeniyle kontenjanlarımız sınırlıdır" dedi.

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