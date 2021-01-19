Adana’ya yağmur çiftçiyi sevindirdi

Adana’da 4 gün boyunca yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Soğan, buğday, marul ve diğer ürünlerin suya ihtiyacı vardı ve o ihtiyaç giderildi. Önümüzdeki günlerde de yağışlar olursa kuraklık bir miktar azalacaktır” dedi.

13 Ocak Çarşamba günü başlayıp 16 Ocak Cumartesi gününe kadar devam eden yağmur, Çukurova’da çiftçiye merhem oldu. Soğan ve buğday tarlaları kuraklıkla karşı karşıya kalırken yağan yağışların ardından çiftçiye sevinç yaşattı. Kentte metrekareye düşen yağış, 74,2 kilogram olurken, ekili araziler suya doydu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağışların çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, “Yağışın yavaş yavaş olması ve sel baskınlarının olmaması çok iyi oldu. Tarlalar zaten suya açtı ve toprak suyu emdi. Soğan, buğday, marul ve diğer ürünlerin suya ihtiyacı vardı. O ihtiyaç giderildi. Önümüzdeki günlerde de yağışlar olursa kuraklık bir miktar azalacaktır. Şu an sulama yapılmadığı için masraflar da azalmakta. Bu yağışın ileriki günlerde de devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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