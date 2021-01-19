Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 57 adet cep telefonu, 23 bin 4 adet cinsel içerikli ürün, 3 bin 230 adet puro ve 845 paket sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dört ayrı adreste kaçak ürün olduğunu tespit eden polis adreslere baskın yaptı. Baskında 57 kaçak cep telefonu, 23 bin 4 adet cinsel içerikli ürün, 3 bin 230 adet kaçak puro ve 845 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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