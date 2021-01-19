Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6´sı tutuklandı, 3 kişi ise ev hapsine çarptırıldı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen Fırat Ç.´nin, Seda Ş.´yi evlilik vaadiyle kandırdığı, 'Evlilik ve eşya almamız için fuhuş yapman gerekiyor' diyerek onu fuhşa zorladığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte, kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şebekeye üye oldukları öne sürülen şüpheliler tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. 13 adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, 5´i kadın, 14 kişiyi gözaltına aldı.

ESKORT SİTESİ KURMUŞLAR

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerden Fırat Ç., kuzeni Ömer G. ile yakın arkadaşı Mehmet Burak A. ile birlikte yönettiği öne sürülen fuhuş şebekesinin, internet üzerinden `eskort sitesi´ kurdukları öne sürüldü. Site üzerinden kendilerine ulaşan kişilerle Fırat Ç.´nin pazarlık yaptığı, ardından da Ömer G. ile Mehmet Burak A.´nın kadınları fuhşun yapılacağı yere götürdüğü öğrenildi.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ

Öte yandan Fırat Ç.´nin, Turan E. ile çalıştığı kafeye müşteri olarak gelen Tanyeli C. ve Seda Ş. ile tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra da evlilik vaadiyle kadınları kandırdıkları bildirildi. Fırat Ç.´nin, Seda Ş.´ye "Evlilik ve eşya almak için paraya ihtiyacımız var. Bu parayı toplayana kadar başka erkeklerle birlikte olmalısın" diyerek fuhşa zorladığı bilgisine ulaşıldı. Fuhuş yapmayı reddedince Fırat Ç. tarafından defalarca darbedilen Seda Ş.'nin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu bildirildi. Şikayetin ardından dövülen Seda Ş´nin, şikayetini geri çekmek zorunda kaldığı bildirildi. Bu arada Fırat Ç.´nin, Seda Ş´nin fuhuştan kazandığı paralara el koyduğu ve başka kadınlarla ilişkiye girdiği saptandı. Şebekenin, fuhuştan kazandığı paraların Fırat Ç.´de toplandığı, Fırat Ç.´nin de bu paraları harcadığı ve borçları nedeniyle de 110 bin liralık otomobiline haciz geldiği bilgisine ulaşıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 5´i, ifadelerinin ardından serbest kalırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında şebekeye liderlik yaptığı öne sürülen Fırat Ç. ile Turan E., Ömer G., Mehmet Burak A., Mehmet Eşref Ö. ve Neriman Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kadın ise ev hapsine çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-19 10:34:10



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