Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam oluşturuyoruz"

Seyhan Belediyesi’nce Yeşilyurt Mahalle Merkezi’nin bir bölümüne bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Bilgi Evinde öğrenci ve gençlere verilen hizmet ve yapılan ikramlarla ev rahatlığında ders çalışma imkanı sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılışı gerçekleştirilen Bilgi Evi’nden faydalanan öğrenci ve gençlere klasik kütüphaneden, ekütüphaneye kadar ders çalışmak ve bilgiye ulaşmak için gereken tüm teknolojik araç ve gereçler sunuluyor. Bilgi Evi’ne ders çalışmaya ya da bilgiye ulaşmaya gelen öğrenci ve gençlere ikramlarda bulunularak ders çalışmaları özendiriliyor.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek oluşturulan oturma düzeni, ortam havalandırmasından maske temini ve hijyen uygulamalarına kadar yapılan iş ve işlemlerle öğrenci ve gençlerin sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ediliyor. Bilgisayarda ders çalışan öğrencilerle, bilgiye ulaşmak isteyen gençlere Seyhan Belediyesi tarafından planlı şekilde sabahları çorba, çay ve simit gibi kahvaltılık veriliyor. Belediye ayrıca gün içinde mevsim meyvelerinden oluşan ikramlarda bulunarak öğrenci ve gençlerin bilgiye ulaşımını teşvik ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yeşilyurt Mahalle Merkezinin bir bölümünü daha işlevsel hale gelebilmesi için Bilgi Evi’ne dönüştürdüklerini anımsattı. Amaçlarının imkan bulamayan öğrenci ve gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Başkan Akay, şöyle konuştu:

“Evinde bilgisayarı veya interneti olmayan ya da evde 2 çocuk okuyor ve sadece bir bilgisayar bulunuyorsa onlara ders çalışma imkanı sunabilmek amacıyla Bilgi Evi projesini hayata geçirmiştik. Geldiğimiz noktada, projenin olumlu sonuçlarını görmek bizi mutlu ediyor. Öğrenci ve gençlerimize, ders çalışırken sessiz ve ev ortamını aratmayacak ortam oluşturuyoruz. Bilgi Evi’ni kullanan çocuklarımıza; bilgi açlıklarının giderilmesinin yanında biyolojik açlıklarını da gidermek amacıyla sıcak çorbadan meyvesine kadar sağlıklı yiyecek ve içecekler sunuyoruz. Buradaki hedefimiz çocuklarımızın ev rahatlığında bilgiye ulaşmasıdır. Bu projenin etkilerine göre önümüzdeki süreçte Bilgi Evlerini arttırma konusunu masaya yatıracağız.”

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