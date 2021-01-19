Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ile tapu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.