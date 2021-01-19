Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli Üretim Belgesi" Hasan A. Özkan, "E"vitamini zenginliğiyle bilinen ayçiçeği ve mısır yağını "D" vitaminiyle desteklediklerini belirtti

Korona salgını sürecinde yasal tüm zorunlulukları yerine getiren ve özel önlemler alan Sunar Şirketler Grubu’nun üretim tesislerine TSE tarafından ‘Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildi.

Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, dünyada pandemi ilan edildiği andan itibaren grup bünyesinde yer alan tüm şirketlerde termal kameralardan ziyaretçi kısıtlamalarına, dezenfeksiyon çalışmalarından personel eğitimlerine özel önlemler aldıklarını söyledi.

Faaliyetlerinin her aşamasında yasal zorunluluklarla beraber sıkı önlemler aldıklarını belirten Özkan, “Salgın sürecinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki milyonlarca tüketicimize ürün arzında hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Üretim tesislerimizde yer alan başta yemekhaneler olmak üzere sosyal donatılarımızda geliştirme yatırımları yaptık. Personel servislerimizde, çalışan mesafelerinde iyileştirme adımları attık. Aldığımız sıkı önlemlerle sektörde öncü kuruluşlar arasına girdik. Bu çabamız TSE tarafından ‘Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi’ ile tescillendi” dedi.



Tüketiciye "D vitamini" desteği

Korona sürecinde sadece üretim hatlarında iyileştirme yatırımlarıyla yetinmediklerini anlatan Özkan, yoğunlaşılan ArGe çalışmalarıyla tüketiciye odaklandıklarını söyledi. Güçlü bağışıklık sistemine katkı sağlamak amacıyla ayçiçeği ve mısır yağı üretimlerinin ‘D’ vitamini ile zenginleştirdiğini belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, “Doğal yapısında hücre hasarını önleyen ‘E’ vitamini zenginliğiyle bilinen ayçiçeği ve mısır yağını ‘D’ vitaminiyle destekledik. Bu yeniliğimizde tüketiciye herhangi bir ek maliyet oluşturmadık. Bu çerçevede sektörde öncü olarak tüketicilerimizin yanında olduk” diye konuştu.

Sunar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sunar Mısır ve Elita Gıda’nın tüm süreçlerinin denetlenmesi sonucunda TSE tarafından ‘Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildi.

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