Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı

Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde kalan vatandaşlar ile personellere ‘CoronaVac’ aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı. Toplamda 399 yaşlı, 465 engelli ve 402 personele aşı yapılacak.

Covid19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama çalışmalarının ardından ikinci aşama olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yaşlı bakım ve engelli kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personellere ‘CoronaVac’ aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Adana’da merkez ve ilçelerde bulunan yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde kalan vatandaşların aşıları yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler merkezlere gelerek, burada kalan vatandaşlar ile çalışanlara aşı uyguladı.

Huzurevi ve özel bakım merkezlerinde toplamda 399 yaşlı, 465 engelli ve 402 personele aşı yapılacak.

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