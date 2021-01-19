Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan vatandaşların aşılanmasına başlandı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'daki engelli bakımevi ve huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile bu kuruluşlarda çalışan personellerin koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı.

Koronavirüse karşı sağlık çalışanlarına yapılan ilk doz aşının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evlerinde kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandı.

Ekipler halinde titiz bir şekilde aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Bilim Kurulu´nun kararı sonrası bugün resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evlerinde kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandığını belirtti. Çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Özer, "Kentimizde kamuya ait huzurevlerinde 244 yaşlımız ve 98 personelimize, özel huzurevlerinde 155 yaşlımız ve 69 personelimize, özel yatılı engelli bakım merkezlerinde ise 465 engelli vatandaşımız ve 242 personelimiz olmak üzere toplamda 864 yaşlı ya da engelli ve 409 personele aşılama yapılacaktır" dedi.

Koronavirüs aşısı yapılan huzurevi sakinlerinden Mehmet Yılmaz (80) ise en kısa sürede tüm ülkenin aşılanmasını dilediğini belirterek "Sağ olun, var olun. Devletimiz bize sahip çıkarak öncelik verdi. Grip ve zatürre aşılarında olduğu gibi koronavirüs aşısını da zamanında olduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-19 16:32:52



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