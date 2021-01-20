Gıdada koronavirüs tehlikesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıdada koronavirüs tehlikesi

DHA

Gıdada koronavirüs tehlikesi


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Çin'de bir fabrikada dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edilmesinin, Covid-19'un gıdalarda bir süre kalabildiğinin göstergesi olduğunu ve bu gıdalardan insana da bulaşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Var, "Eğer dondurulmuşlarda bu çıktıysa büyük bir ihtimalle gıdalarda bir süreliğine kaldığı söz konusudur" dedi.
Çin'de daha önce dondurulmuş tavuklarda ve deniz ürünlerinin ambalajlarında görülün koronavirüs, geçen günlerde de Tianjin kentindeki bir fabrikada üretilen dondurmalardan alınan üç numunede tespit edildi. Daha önce koronavirüsün yeni gelişecek bir mutantla gıdadan da bulaşabilecek duruma gelebileceğine yönelik uyarılarda bulunan ÇÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, "Şimdi de bir dondurma fabrikasındaki üründe koronavirüsün hem de yeni mutantının bulunduğuyla ilgili bir haber geldi. Yani aslında koronavirüs gıdanın etrafında dolaşıyor. Gıdadan bulaşmaz deniyor, neye göre bulaşmaz? Hangi çalışmayı yaptınız da bulaşmadığını söyleyebiliyorsunuz. Bugüne kadar böyle bir veri yok elimizde deniliyor. Bugün veriler gelmeye başladı. Umarım bu veriler korkutucu bir duruma gelmez" dedi.
`DONDURMA STERİL ÜRETİLMİŞSE, BULAŞ PERSONEL KAYNAKLI OLABİLİR´
Dondurma yapımında birçok maddenin kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Işıl Var, "Sadece sütten elde edilen sade bir dondurma mı yoksa içerisine fındık, fıstık, ceviz, meyve ya da aroma konulmuş mu, bununla ilgi bir tanım yapılmamış. Bunların her biri birer kontaminasyon kaynağıdır. Ama dondurma miksi aynı zamanda pastörize ediliyor. Şimdi bu pastörizasyon yapılmış mı, yapıldıktan sonra mı bu çıktı, bir şey bulaştı? Eğer bütün her şey çok steril, dondurma tertemiz üretilmiş, pastorize de edilmiş daha sonra bunla karşılaşıyorsak bulaşın, personel kaynaklı olma ihtimali çok daha yüksek" diye konuştu. 
'VİRÜS KONAKÇISINDA ÇOĞALIR AMA GIDA VE SU TAŞIYICIDIR'
Gıda ve suyun taşıyıcı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Var, şöyle konuştu: 
"Tamam gıdanın üstünde var ve dondurulmuş gıda zaten şaşırtmadı. Dondurulmuş gıdada virüs tahrip olmuyor. Dondurma işlemi dediğimiz o eksi derecelerdeki dondurmada aslında birçok bakteri dahil hiçbirine bir şey olmuyor, sadece çoğalamıyorlar. Zaten virüs gıdada çoğalabilen bir şey değil. Virüs ancak konakçısına girdiği zaman çoğalabiliyor. Ama gıdalar ve su her zaman için taşıyıcı olmuştur. Mesela rotavirüs, nörovirüs, adenovirüs ve hatta sarılık, çocuk felci virüsleri gıda aracılığıyla insanlara bulaşıyor ve onları hasta ediyor." 
GIDADA BULUNDU, İNSANA BULAŞMAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ
Dondurulmuş gıdalarda çıkan koronavirüsün gıdalarda bir süre kalabildiğinin göstergesi olduğunu belirten Işıl Var, "Covid-19'un gıdada bulunması durumunda; ki bu gösterildi, o zaman bunun insana bulaşmaması diye bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Sadece her virüsün bulunduğu ortamda kalış süresi farklıdır. O da işte onun genetik yapısıyla ilgilidir ve bunun yüksek güvenlikli laboratuvarlarda mutlaka araştırılması gerekiyor. Eğer dondurulmuşlarda bu çıktıysa büyük bir ihtimalle gıdalarda bir süreliğine kaldığı söz konusu. Yapılan çalışmada eğer bunu bulabiliyorlarsa gıdaların taşıyıcı olabileceği ortaya çıktı demektir" ifadelerini kullandı.
EKMEKTE UZUN SÜRE YAŞAYAMIYOR, PİŞMEDEN ETKİLENİYOR  
Gıda tüketiminde koronavirüs riskine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Prof. Dr. Işıl Var, şöyle devam etti: 
"Pişmeden etkileniyor. Et ve sebze gibi ürünlerimiz için mutlaka 70-80 derecelik bir pişirme uygulayalım. Sebze-meyveleri çiğ yiyeceksek çok iyi yıkanmasına dikkat edeceğiz. Bakteriyel anlamda baktığımızda ekmekte uzun süre yaşayamıyorlar. Çünkü oradaki su oranı çok yeterli gelmiyor. Virüsle ilgili de ekmeğinize Covid'li biri hapşırır ya da eli kirli, Covid'li bir şekilde ekmeğe dokunduğu zaman elbette orada olacaktır. Ama benim altını çizmek istediğim, ne kadar süre orada kalabiliyor?"DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-01-20 08:30:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan vatandaşların aşılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan ...
Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı
YEREL HABERLER Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama ...
Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli Üretim Belgesi" Hasan A. Özkan, "E"vitamini zenginliğiyle bilinen ayçiçeği ve mısır yağını "D" vitaminiyle desteklediklerini belirtti
YEREL HABERLER Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli ...
Kozan´da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kozan´da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz ...
Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar içinde
YEREL HABERLER Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar ...
Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam oluşturuyoruz"
YEREL HABERLER Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam ...
Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle ...
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Adana’ya yağmur çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Adana’ya yağmur çiftçiyi sevindirdi
Kuzenine güvenip şirket kurdu, 2 buçuk milyon lira borçla karşı karşıya kaldı 13 yıl Hollanda'da yaşadı, Türkiye’ye dönünce kuzeni üzerine şirket kurdurttu, 2 buçuk milyon lira borçlandı Kuzeni tarafından dolandırıldığını öne süren Fırat İlhan: “Öyle kuzen de akrabada olmaz olsun” “Borcu inkar etmiyor, ‘Allah için, namus için bizim borcumuz’ diyor”
YEREL HABERLER Kuzenine güvenip şirket kurdu, 2 buçuk milyon lira ...
"Kiraz"ın dramı Adana’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4’ü kadın 9 zanlıdan 6’sı “Kiraz” operasyonunda yakalanıp tutuklandı “Kiraz” lakaplı kadının şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Genç kadının 4 kez polise zanlıyı şikayet ettiği ancak yine darp ve tehdit edildiği için şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Kiraz"ın dramı Adana’da kadınlara zorla fuhuş ...
Adana´da parkta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana´da parkta erkek cesedi bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 2022'de rahatlayacağız
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 2022'de ...
Balıkta boya ve ağırlık hilesi
YEREL HABERLER Balıkta boya ve ağırlık hilesi
Çocuk parkında cinayet Adana’da çocuk parkında bir kişi kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Çocuk parkında cinayet Adana’da çocuk parkında bir ...
Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 ...
Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı
YEREL HABERLER Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki ...
Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup pompalı tüfek zoruyla çocuğunu kaçırdılar Adana’da babasını demir çubuklarla döven kişilerce kaçırılan 15 yaşındaki çocuk polis tarafından kurtarılırken olaya karışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup ...
Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı
Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı (2)
YEREL HABERLER Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, ...
Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu
YEREL HABERLER Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu
Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı