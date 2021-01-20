Ev almak için taşıdığı içkileri satıp “gasp edildim” yalanı söyledi Adana’da taşıdığı içkileri ev almak için satıp gasp edildiği yalanını söylediği öne sürülen bir kişi ile ona yardım eden zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev almak için taşıdığı içkileri satıp “gasp edildim” yalanı söyledi Adana’da taşıdığı içkileri ev almak için satıp gasp edildiği yalanını söylediği öne sürülen bir kişi ile ona yardım eden zanlı yakalandı

İHA

Ev almak için taşıdığı içkileri satıp “gasp edildim” yalanı söyledi Adana’da taşıdığı içkileri ev almak için satıp gasp edildiği yalanını söylediği öne sürülen bir kişi ile ona yardım eden zanlı yakalandı

Adana’da tırla taşıdığı içkileri ev almak için satıp gasp edildiği yalanını söylediği öne sürülen kişi ile ona yardım eden zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir içki fabrikasında nakliyeci olarak çalışan Mesut A., piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan içkileri tırına yükleyip yola çıktı. Ceyhan ilçesine giden Mesut A., gasp edildiğini öne sürerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Ceyhan ilçesine doğru seyir halindeyken gördüğü bir kadın için aracını yol kenarına çektiğini öne süren Mesut A., bu sırada elinde tabanca ve bıçak olan iki kişinin aracına bindiğini, kendisini tehditle metal sanayi sitesine götürüp, içkileri buraya indirdiğini iddia etti.
Olayla ilgili inceleme başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, tırın içerisindeki takip cihazından, aracın hareketlerini incelemeye aldı. Polis, yapılan çalışma sonucunda, tırın Metal Sanayi Sitesi’ne girdiği, burada bir süre beklediğini belirledi. Bölgeye giden polis, Mesut A.’nın gasp edildiğini öne sürdüğü içkileri, buradaki bir iş yerine satıldığını tespit etti.
Gözaltına alınan Mesut A., emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Selçuk T. ile anlaşarak içkileri bir bayiye 300 bin TL karşılığında sattığını belirterek, “Selçuk T. ile sohbet ederken, bir ev sahibi olmak istediğimi, tek hayalimin bu olduğunu söyledim. O da bana ‘Taşıdığın mallar, evden fazlası eder. Bunları bir yere satalım. Sen de gasp süsü ver” dedi. Dediği yere içkileri indirdik ancak parayı alamayınca gasp edildiğimi söyledim” dediği öğrenildi. Bu bilgilerin ardından gözaltına alınan Selçuk T. ise ifadesinde, ev alma ile ilgili konuşmadığını, bir şeyler kazanabilmek için eşlik ettiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut A. (33) ile Selçuk T. (35), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gıdada koronavirüs tehlikesi
YEREL HABERLER Gıdada koronavirüs tehlikesi
Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan vatandaşların aşılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan ...
Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı
YEREL HABERLER Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama ...
Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli Üretim Belgesi" Hasan A. Özkan, "E"vitamini zenginliğiyle bilinen ayçiçeği ve mısır yağını "D" vitaminiyle desteklediklerini belirtti
YEREL HABERLER Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli ...
Kozan´da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kozan´da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz ...
Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar içinde
YEREL HABERLER Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar ...
Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam oluşturuyoruz"
YEREL HABERLER Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam ...
Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle ...
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Adana’ya yağmur çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Adana’ya yağmur çiftçiyi sevindirdi
Kuzenine güvenip şirket kurdu, 2 buçuk milyon lira borçla karşı karşıya kaldı 13 yıl Hollanda'da yaşadı, Türkiye’ye dönünce kuzeni üzerine şirket kurdurttu, 2 buçuk milyon lira borçlandı Kuzeni tarafından dolandırıldığını öne süren Fırat İlhan: “Öyle kuzen de akrabada olmaz olsun” “Borcu inkar etmiyor, ‘Allah için, namus için bizim borcumuz’ diyor”
YEREL HABERLER Kuzenine güvenip şirket kurdu, 2 buçuk milyon lira ...
"Kiraz"ın dramı Adana’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4’ü kadın 9 zanlıdan 6’sı “Kiraz” operasyonunda yakalanıp tutuklandı “Kiraz” lakaplı kadının şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Genç kadının 4 kez polise zanlıyı şikayet ettiği ancak yine darp ve tehdit edildiği için şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Kiraz"ın dramı Adana’da kadınlara zorla fuhuş ...
Adana´da parkta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana´da parkta erkek cesedi bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 2022'de rahatlayacağız
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 2022'de ...
Balıkta boya ve ağırlık hilesi
YEREL HABERLER Balıkta boya ve ağırlık hilesi
Çocuk parkında cinayet Adana’da çocuk parkında bir kişi kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Çocuk parkında cinayet Adana’da çocuk parkında bir ...
Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 ...
Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı
YEREL HABERLER Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki ...
Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup pompalı tüfek zoruyla çocuğunu kaçırdılar Adana’da babasını demir çubuklarla döven kişilerce kaçırılan 15 yaşındaki çocuk polis tarafından kurtarılırken olaya karışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup ...
Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı
Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı (2)
YEREL HABERLER Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, ...
Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu
YEREL HABERLER Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu