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Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı

DHA

Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Mesut A. (33), polise başvurup, nakliye hizmeti verdiği fabrikadan yüklediği piyasa değeri 500 bin lira olan içkilerin yolda silahlı ve bıçaklı 2 kişi tarafından gasbedildiğini öne sürdü. TIR´daki takograftan yola çıkan polis ekipleri, içkilerin Mesut A. ve arkadaşı Selçuk T. (35) tarafından 300 bin liraya satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Mesut A., "Ev alma hayalim vardı. Selçuk T. ile anlaşıp böyle bir şey yaptım" dedi.
Kentteki bir içki fabrikasına nakliye hizmeti veren Mesut A., dorsesine 500 bin lira piyasa değerinde içkileri yüklediği TIR´ıyla birlikte fabrikadan ayrıldı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giden Mesut A., aracındaki içkilerin gaspedildiğini öne sürdü. İfadesinde Ceyhan´a doğru giderken bir kadını görüp aracını yol kenarına çektiğini öne süren Mesut A., bu sırada elinde tabanca ve bıçak olan iki kişinin TIR´a bindiğini, kendisini tehditle metal sanayi sitesine götürüp, içkileri buraya indirdiğini iddia etti.
İÇKİLERİN YERİ TAKOGRAFTAN TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, TIR´daki takograftan, aracın hareketlerini incelemeye aldı. Polis, TIR´ın fabrikadan çıktıktan sonra hiç durmadan Metal Sanayi Sitesi´ne girdiğini, burada bir süre beklediğini belirledi. Bölgeye giden polis, Mesut A.´nın çalındığını öne sürdüğü içkilerin, buradaki bir iş yerine indirildiğini tespit etti.
EV ALMA HAYALİ YÜZÜNDEN YAPMIŞ
Gözaltına alınan Mesut A.´nın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Selçuk T. ile anlaşarak 500 bin lira değerindeki içkileri bir bayiye 300 bin TL karşılığında sattığını belirterek, "Selçuk T. ile sohbet ederken, bir ev sahibi olmak istediğimi, tek hayalimin bu olduğunu söyledim. O da bana `Taşıdığın mallar, evden fazlası eder. Bunları bir yere satalım. Sen de zaiyat süsü ver' dedi. Ayarladığı yere içkileri indirdim ancak parayı alamayınca polise giderek gasbedildiğimi söyledim" dediği ifade edildi.
Mesut A.'nın ifadesinin ardından Selçuk T. de merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi´ndeki evinde gözaltına alındı. Selçuk T. ise ifadesinde, ev alma ile ilgili konuşmadığını, para kazanabilmek için hırsızlık olayına eşlik ettiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut A. ile Selçuk T., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-20 09:58:05

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