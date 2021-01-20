AKAMDER’e teşekkür belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKAMDER’e teşekkür belgesi

İHA

AKAMDER’e teşekkür belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği’ne (AKAMDER) katkıları için teşekkür belgesi verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Abdullah Sezen ile birlikte AKAMDER’ e ziyarette bulundu. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali İnan, Başkan Yardımcısı Muzaffer Umut ve Başkan Yardımcısı Şaban Burak ziyarette hazır bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Geçmişten günümüze her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal hizmetlere bağlı destek kuruluşlarındaki gençler, rehabilitasyon merkezlerindeki insanlar, kadın sığınma merkezlerindeki kadınlar ve yuvalarda bakımda bulunan çocuklara desteklerini sürdüren AKAMDER’e teşekkür borcumuzdur. Bundan sonrada desteklerini yanımızda görmek istiyoruz. Bizlerde kurum olarak Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, müreffeh bir toplum için güçlü aileler, mutlu bireyler, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını yürüten, bu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine hızlı ve kaliteli sunma gayretinde olacağız” dedi.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Kamu müteahhitleri olarak sektör dayanışması ve sorunların çözüm noktasındaki çalışmalarımız haricinde sosyal sorumluluklarımıza büyük önem vermekteyiz. Bu manadaki gayretlerimizin ağırlığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara desteğimiz almaktadır. Bu destek kurumlarındaki insanlarımıza yardımcı olmak bizler için birer vazifedir. Bizler lüks otellerde birbirimiz ağırlamanın dışındayız. Bunun yerine yaşlılarımız çocuklarımız gençlerimiz ve çocuklarımızlar birlikte olmaktır. Desteklerimiz sürecektir” diye konuştu.
Ziyaret sonunda Özer, Karslıoğlu’na teşekkür belgesi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi kültür ve ticaret aksı turizme kazandırılacak Tepebağ, Büyüksaat, Kapalı Çarşı ve Ulu Sokak’ta bir kültür aksı oluşturmak için başlatılan çalışmalar hakkında bölge esnafı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Tarihi kültür ve ticaret aksı turizme ...
Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 ...
Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 ...
Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı Nişan yemeğinden dönerken kazada ölen aileden 5 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına ...
Adana'da karla mücadele ekipleri 24 saat görev başında
YEREL HABERLER Adana'da karla mücadele ekipleri 24 saat görev ...
90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor
YEREL HABERLER 90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor
Adana’nın kuzey ilçeleri dondu Etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Adana’nın kuzey ilçeleri dondu Etkili olan kar yağışı ...
Güvercin kulübesinde kaynak yaparken, jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü
YEREL HABERLER Güvercin kulübesinde kaynak yaparken, jeneratör ...
Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş
YEREL HABERLER Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak ...
"Kuraklığa karşı yeraltı su havzaları koruma altına alınsın" çağrısı Kuraklıkla mücadele eden Türkiye’nin güvencesi yeraltı su havzalarında NASA’nın yayınladığı kuraklık haritasının ardından açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki’den öneri: "Yeraltı su havzaların koruma altına alınması toplumun en büyük güvencesidir"
YEREL HABERLER "Kuraklığa karşı yeraltı su havzaları koruma altına ...
Narenciyede dijital ihracat Adana'nın Kozan ilçesinde iş insanları, Kolay İhracat Platformu ile yurt dışına narenciye ürünlerini ihraç ediyor
YEREL HABERLER Narenciyede dijital ihracat Adana'nın Kozan ilçesinde ...
Şebeke lideri ve yardımcısının hesabından servet çıktı Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen ve 7 zanlının tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunda şebeke liderinin ve yardımcısının hesap hareketinin 4 milyon 312 bin lira olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şebeke lideri ve yardımcısının hesabından servet ...
Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip öldü Adana’da güvercin kulübesinin kapısına kaynarken yaparken, dumandan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır
YEREL HABERLER Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip ...
Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri ...
Ev almak için taşıdığı içkileri satıp “gasp edildim” yalanı söyledi Adana’da taşıdığı içkileri ev almak için satıp gasp edildiği yalanını söylediği öne sürülen bir kişi ile ona yardım eden zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Ev almak için taşıdığı içkileri satıp “gasp edildim” ...
Gıdada koronavirüs tehlikesi
YEREL HABERLER Gıdada koronavirüs tehlikesi
Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan vatandaşların aşılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Adana´da huzurevi ve bakımevlerinde kalan ...
Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı
YEREL HABERLER Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama ...
Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli Üretim Belgesi" Hasan A. Özkan, "E"vitamini zenginliğiyle bilinen ayçiçeği ve mısır yağını "D" vitaminiyle desteklediklerini belirtti
YEREL HABERLER Sunar Şirketler Grubu’na TSE’den "Covid -19 Güvenli ...
Kozan´da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kozan´da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz ...
Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar içinde
YEREL HABERLER Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar ...
Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam oluşturuyoruz"
YEREL HABERLER Akay: "Çocuklara ev ortamını aratmayacak ortam ...
Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle ...