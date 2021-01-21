İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)İZMİR merkezli 62 ilde FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana´da gözaltına alınan 2 şüpheliden Samet Burak Ş. (30) tutuklandı, Hüsamettin E. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen şüphelilere yönelik 19 Ocak´ta operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Adana´da gözaltına alınan 2 şüpheliden Hüsamettin E.´nin, Niğde´de öğrenciyken örgütün yurdunda kaldığı, o dönem öğrenci sorumlusu olduğu ve örgütün şifreli iletişim uygulaması olan ByLock kullandığı belirtildi. Hüsamettin E.´nin ayrıca 2016 yılında muvazzaf astsubay olarak göreve başladığı ve son olarak 2019 yılının Nisan ayında Kocaeli Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı´nda görev yaptığı tespit edildi. Hüsamettin E.´nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği öğrenildi.
Samet Burak Ş.´nin ise 6´ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bando´sunda aktif görevde olduğu, önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir mahrem imamın, kendisini askeri okula hazırladığı yönünde ifade verdiği öne sürüldü. Ayrıca Samet Burak Ş.´nin, örgüt üyeleri tarafından Ankara´dan ankesörlü hattan arandığı da ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Burak Ş. tutuklandı, Hüsamettin E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-21 09:46:26
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