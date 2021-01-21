Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi Kiralık konteyner fiyatları 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara çıktı Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: "Gemicilerin alternatifini bulmalıyız" "İpekyolu’nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi Kiralık konteyner fiyatları 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara çıktı Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: "Gemicilerin alternatifini bulmalıyız" "İpekyolu’nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecek"

İHA

Artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılık önerisi Kiralık konteyner fiyatları 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara çıktı Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: "Gemicilerin alternatifini bulmalıyız" "İpekyolu’nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecek"

Uluslararası taşımacılıkta kiralık konteyner fiyatlarının bin 900 dolardan 10 bin dolara çıkması hem ihracatçıları hem de ithalatçıları olumsuz etkiledi. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, bu fiyat artışının önümüzdeki aylarda başta elektronik ürünler olmak üzere birçok alana da yansıyacağını söyleyerek, “Gemicilerin alternatifini bulmamız lazım. Tren taşımacılığını, İpekyolu’nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecektir” dedi.
Dünyanın üretim üssü olan Çin’de ihracatın artması sonucu kiralık konteyner fiyatları son 2 ayda bin 900 dolardan 10 bin dolara kadar çıktı. Ayrıca boş konteyner bulmak da neredeyse imkansız hale geldi. Yüzde 400500’lük fiyat artışıysa hem ihracatçıları hem de ithalatçıları olumsuz etkiledi.
Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısı oluştuğunu, mart ayında durumun normale dönmesini beklediklerini söyledi.

“Ürünlerin üzerindeki maliyet kat kat artacak”
Fiyatların dünyadaki armatörler tarafından arttırıldığını belirten Kurluk, “Bin 900 dolara getirdiğimiz konteyneri, bir anda önce 3 bin 500 ardından 6 bin 500 son olarak 8 bin 500 dolara getirmeye başladık. Bu fiyatlar şu anda 1011 bin dolarlar konuşuluyor. Bunun nedenlerini araştırdığımızda ise konteynerlerin ülkelerden geri dönmediği nedeniyle fiyatların yukarı çıktığını söylüyorlar. Fakat bu gerçek değil. Dünyadaki armatörlerin birleşip, söz birliği yaparak bunları yükseltmeleriyle alakalı bir şey. Bu bizim ihracat ve ithalatçılar için son derece zararlı. Konteynere 5 kat ücret ödediğinizde getirdiğiniz ürünlerin üzerindeki maliyeti kat kat arttıracak” diye konuştu.

“Fiyatlara yüzde 20 zam gelecek”
Artan konteyner fiyatlarının başta elektronik ürünler olmak üzere birçok sektöre zam olarak yansıyacağını kaydeden Ergün Kurluk, “Bu artışların yüzde 20 civarında maliyetlere etkisi olacak. Bir tek konteyner fiyatları üzerinden olmuyor bu işler. Dünyanın üretim üssü Çin’de dolar ve yuan karşısındaki dengeler de bozulduğundan dolayı yüzde 1015 oranında Çin’de zam oluşuyor. Üst üste bunları koyduğunuzda ülkemizdeki ürünlerin fiyatları son derece etkilenecek. Halihazırda insanlar stoklarla yürüdüğü için bu hissedilmiyor olabilir ama birkaç ay içerisinde bu hissedilecek. Vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri bugünden aldığında aradaki farkı hissetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“İpekyolu’nu öne çıkartmak lazım”
Dünya çapında artan konteyner fiyatlarına alternatif taşımacılıklar ile önlem alınabileceğini vurgulayan Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, daha sonra şunları söyledi:
“Devletimizin en büyük yaptığı hamlelerden bir tanesi İpekyolu. Geçtiğimiz günlerde tren taşımacılığı öne çıktı fakat çok yaygınlaşmadığı için bu küçük kaldı. Gemicilerin alternatifini bulmamız lazım. Eğer tren yolunu geliştirirsek bu onlara alternatif olacaktır. Gemiyle ürün en az 35 günde gelirken trenle bu süre 14 gün. Tren taşımacılığını, İpekyolu’nu öne çıkarttığımızda taşıma fiyatlarımız düşecektir. Zaten piyasada rekabet olmadığı zaman ne hizmet ne de kalite bekleyebilirsiniz. Şu anda gemicilerin alternatifi olmadığı için sıkıntı başladı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da `torbacı´ operasyonuna 18 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonuna 18 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına ...
Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon Adana polisi şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Şafak vakti torbacılara film gibi operasyon Adana ...
Borcunu ödemeyen arkadaşa çocuk parkında infaz Adana’da çocuk parkında ölü bulunan şahsı, 200 bin liraca alacağını ödemediği için arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Olaydan sonra çalıştığı fabrikada gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Borcunu ödemeyen arkadaşa çocuk parkında ...
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan muvazzaf astsubay tutuklandı İzmir merkezli yapılan FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf astsubay ile gözaltına alınan eski astsubay adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda gözaltına alınan muvazzaf astsubay ...
Gıda paketinden kaçak cep telefonu çıktı Adana'da nohut, bulgur, kuru üzüm ve çay paketi içinden 58 adet kaçak cep telefonu çıktı
YEREL HABERLER Gıda paketinden kaçak cep telefonu çıktı Adana'da ...
Parkta cesedi bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş
YEREL HABERLER Parkta cesedi bulunan kişi, 200 bin liralık borç ...
Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep telefonu çıktı
YEREL HABERLER Nohut ve çay paketlerinin içerisinden kaçak cep ...
Küçük Irmak, gözyaşlarıyla aradığı kuşu 'Limon'a kavuştu
YEREL HABERLER Küçük Irmak, gözyaşlarıyla aradığı kuşu 'Limon'a ...
Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest ...
AKAMDER’e teşekkür belgesi
YEREL HABERLER AKAMDER’e teşekkür belgesi
Tarihi kültür ve ticaret aksı turizme kazandırılacak Tepebağ, Büyüksaat, Kapalı Çarşı ve Ulu Sokak’ta bir kültür aksı oluşturmak için başlatılan çalışmalar hakkında bölge esnafı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Tarihi kültür ve ticaret aksı turizme ...
Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 ...
Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tarsus´taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 ...
Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı Nişan yemeğinden dönerken kazada ölen aileden 5 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına ...
Adana'da karla mücadele ekipleri 24 saat görev başında
YEREL HABERLER Adana'da karla mücadele ekipleri 24 saat görev ...
90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor
YEREL HABERLER 90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor
Adana’nın kuzey ilçeleri dondu Etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Adana’nın kuzey ilçeleri dondu Etkili olan kar yağışı ...
Güvercin kulübesinde kaynak yaparken, jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü
YEREL HABERLER Güvercin kulübesinde kaynak yaparken, jeneratör ...
Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş
YEREL HABERLER Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak ...
"Kuraklığa karşı yeraltı su havzaları koruma altına alınsın" çağrısı Kuraklıkla mücadele eden Türkiye’nin güvencesi yeraltı su havzalarında NASA’nın yayınladığı kuraklık haritasının ardından açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki’den öneri: "Yeraltı su havzaların koruma altına alınması toplumun en büyük güvencesidir"
YEREL HABERLER "Kuraklığa karşı yeraltı su havzaları koruma altına ...
Narenciyede dijital ihracat Adana'nın Kozan ilçesinde iş insanları, Kolay İhracat Platformu ile yurt dışına narenciye ürünlerini ihraç ediyor
YEREL HABERLER Narenciyede dijital ihracat Adana'nın Kozan ilçesinde ...
Şebeke lideri ve yardımcısının hesabından servet çıktı Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen ve 7 zanlının tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunda şebeke liderinin ve yardımcısının hesap hareketinin 4 milyon 312 bin lira olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şebeke lideri ve yardımcısının hesabından servet ...
Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip öldü Adana’da güvercin kulübesinin kapısına kaynarken yaparken, dumandan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır
YEREL HABERLER Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip ...