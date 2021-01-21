Adana’da kanaletler buz tuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da gece sıcaklık eksi 3 dereceye ulaşınca kanaletlerdeki su buz tuttu.

Tüm yurtta düşen hava sıcaklığı sonrası Adana’da da gece eksi 3 dereceye kadar indi. Merkez Yüreğir ilçesindeki tarım arazilerinin yanından geçen kanaletlerdeki sular buz tuttu.

Sabah güneşin çıkmasıyla birlikte buzlar erimeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.