Elban: "Geleceğin kod okuryazarı bireylerini yetiştirmek en büyük hedefimiz" Adana Valisi Süleyman Elban, robotik ve kodlama eğitim gören öğretmenlerle buluştu

Adana Valisi Süleyman Elban, Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Projesi’yle geleceğin kod okuryazarı bireylerini yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Vali Elban, Adana Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında eğitim alan öğretmenlerle bir araya geldi. Adana Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleşen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Elban, öğretmenlerle de sohbet etti.

Ziyaret sırasında Vali Elban’a; 27 Kasım 2020 tarihinde 14 bin 732 sekizinci sınıf öğrencisinin kullanımına açılan ve öğrencilerin kendileri ile yarışarak, kolaydan zora doğru çeşitli soruları çözmesi amacıyla tasarlanan Uzaktan eğitim platformu ile öğrencilerin öğrenme çalışmalarını desteklemek ve her ortamda öğrenimi devam ettirebilmek amacıyla Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan ÖDMTEST adlı mobil uygulama hakkında bilgiler verildi.

“Robotik ve Kodlama” konusunda bazı değerlendirmelerde bulunan Vali Elban, teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte dünyada dijitalleşme devrinin başladığını belirterek bu dijital dünyanın gerisinde kalmamak amacıyla ülkemizde de önemli projeler geliştirildiğini ifade etti.



“Geleceğin kod okuryazarı bireylerini yetiştirmek en büyük hedefimiz”

Kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım ve bunun gibi bilişim üretim becerilerinin kazandırılması amacıyla Adana'da öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan “Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Projesi”ni bu bağlamda çok önemsediklerini belirten Vali Elban, “Yarınlarımıza yapılan bir yatırım olarak değerlendirdiğimiz bu proje ile geleceğin kod okuryazarı bireylerini yetiştirmek en büyük hedefimizdir” dedi.

Korona virüsle başlayan pandemi sürecinin dijital devrimin hızlanmasına katkı sağladığını ifade eden Vali Elban, “Dijital devrimi kim önce yaparsa ve bu döneme ne kadar hazırlıklı olursa geleceğin dünyasında söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu sebeple çocuklarımızı bu dünyaya hazırlamamız, onlara dijital dünyayı öğretmemiz gerekiyor. Özellikle eğilimi olan yavrularımıza eğitim fırsatları sunacağız. Kısa süre içerisinde 490 bin civarında öğrencimizi bu işle tanıştıracağız. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonucunda algoritma ve kodlama mantığını kavrayacak, kod okuryazarlığı becerisi kazanacak ve bu vasıtayla gelecekte birçok ürün oluşturma yeteneğine sahip olacak. Arzumuz Çukurova’yı bu manada öncü yapmak” diye konuştu.

Bu hedefi gerçekleştirmek için öğretmenlerin katkılarına ihtiyaçları olduklarını dile getiren Vali Elban, “Dünya öyle bir değişim yaşamaya başladı ki dijital okuryazarlığı anlamayan, bu alanda yetkin olmayan, üretemeyen büyük ölçüde geri kalacak. Onun için bizler bu alanda yol almalıyız. Pandemi döneminde olmamıza rağmen öğretmenlerimizin bu eğitimi almasını pandemi kuralları çerçevesinde sağladık. Şartlar belli ölçüde normalleşmeye başladığı andan itibaren de çocuklarımızı bu eğitimlerle hızlıca buluşturup onları değişen, gelişen bu yeni döneme hızlıca adapte edebiliriz diye düşünüyorum” dedi.



“Öğretmenlerimiz, dijital dünyanın en önemli aktörleri olacak”

Öyle ya da böyle çocukların gelişen dünyada dijital bir okuryazar olacağını dile getiren Elban, “Onların okuryazar olduğu yerde bizlerin okuryazar olmaması bizi çok zor duruma düşürebilir. Bu çok önemli bir husus. Çünkü çocuklar derslerinin bir parçasının dijital olmasını istiyorlar. Eğer bir öğretmen buna hazırlıklı olmazsa çocuklar karşısında zor duruma düşebilir. Öğretmenlerimiz her zaman çok saygınlardır ama bu tutumu kazanan öğretmenlerimizin saygınlıklarının daha da artacağını düşünüyorum. Bunu, öğretmenlerimizin bize geribildirim olarak anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Çocukların derslere olan motivasyonu bu sayede çok daha artacak. Öğrencilerimizin analitik düşünmek, sabırlı olmak, sorun çözmek vb. kazanımları bu programlar sayesinde artacak. İşte bu noktada öğretmenlerimiz, dijital dünyanın en önemli aktörleri olacak” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Zafer Öz ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un da hazır bulunduğu ziyarette Vali Elban, sınıflarda incelemelerde bulundu.

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