Yüreğir'e 9 yeni muhtarlık binası

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şu ana kadar 9 mahalleye yeni muhtarlık binası kazandırdıklarını, 10 mahalle için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Kocaispir, Akdeniz, Dervişler ve Sarıçam mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni yapılan muhtarlık binaları ve yenilenen parklarda incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir mahalle sakinlerini dinledi.

Sosyal mesafeye dikkat ederek ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Kocaispir, yeni yapılan muhtarlık binaları ve yenilenen parklarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, “Şu ana kadar 9 mahallemize yeni muhtarlık binası kazandırdık, 10 mahallemiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Yine bunların yanı sıra tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızın da bakım ve onarımlarını yapıyoruz. İlçemiz geneline bütün parklarımızı yeniliyoruz. Yeni muhtarlık binalarımız ve yenilenen parklarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

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