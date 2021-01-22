Sokak satıcıları kadının altın küpe ve 350 lirasını alıp, el sallayarak kaçtı (2)



YAKALANDILAR, KÜPE VE PARAYI TESLİM ETTİLER

Adana'da İlknur Süren'in, ev malzemesi almak için yaptığı pazarlık sırasında bir çift altın küpe ile 350 TL parasını alarak kaçtığı öne sürülen sokak satıcılarının Halil (33) ve kardeşi İsmail Y. (28) olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucunda yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Suçlarını kabul eden iki kardeş, Süren'den aldıkları para ve küpeleri teslim etti. Şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-22 12:32:04



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