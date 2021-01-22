Telefon kablosu çalan 2 kişi yakalandı

Adana‘nın Ceyhan ilçesinde telefon kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıgöz Mahallesinde 40 metre telefon kablosunun köy mezarlığı içerisinden çalındığı bilgisinin alınması üzerine hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik jandarma tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

İnternet ve telefon kesintisinin olduğu saatte O.D. isimli şahsın babası R.D. ile birlikte olay yerinde kamış kesme işi yaptıkları ve topladıkları tespit edildi. Ayrıca kablo kesim izi incelendiğinde kesik ucun yatay olarak tahra veya orak benzeri alet ile kesildiği ve şüphelilerin evlerinin yakınında yeni yakılmış olduğu değerlendirilen yanmış kablo kalıntıları tespit edildi. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada hırsızlık olayında kullandıkları 2 adet orak ele geçirildi.

Ayrıca O.D isimli şahsın “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme” suçlarından ayrı ayrı arama kararı olduğu ve “Yoklama Kaçağı” olarak da arandığı tespit edildi.

Hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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