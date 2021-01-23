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Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı kullanmadığını söyledi Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

İHA

Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı kullanmadığını söyledi Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kullandığı araçla kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp yaya olarak kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü ceza yememek için aracı kendisini kullanmadığını söyledi.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 ALU 56 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü İzzettin A.(24) polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü İzzettin A., tehlikeli araç kullanarak polislerden kaçmaya çalıştığı sırada, Çukurova ilçesine bağlı Öğretmen Bulvarı üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
“Araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı, yaya olarak kaçmak istedi”
Hafif ticari aracın sürücüsü İzzetin A., kaza yaptıktan sonra, araç içerisinde sıkışan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşını bıraktı. Arkasına bakmadan, araçtan inip yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Ancak Çukurova Devriye ekipleri sürücü İzzettin A.’yı kıskıvrak yakaladı.
“Cezadan kaçmak için aracı kendisini sürmediğini söyledi”
Yakalandıktan sonra öfkeli tavırlar sergileyen İzzettin A.’ya polisler ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri, sürücü İzzettin A.’ya alkol testi yapmak istedi. Ancak, İzzet A., cezadan kaçmak için aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Sürücü İzzettin A. gözaltına alındı.
Polis, kaza yapan aracı bağlayarak emniyetin otoparkına çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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