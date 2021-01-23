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Asansör boşluğuna düşerek öldü, sorumlular birbirlerini suçladı

DHA

Asansör boşluğuna düşerek öldü, sorumlular birbirlerini suçladı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Nail Bolat´ın paket servisi için gittiği apartmanın 9´uncu katından asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybettiği olaya ilişkin, kazada ihmal ve sorumluluğu bulunduğu öne sürülen sorumlular hakkında `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, apartmanın yönetimini üstlenen firma yetkilisi H.Y., yönetimin sitede oturan U.A.´ya devredildiğini, asansör kapılarının onarımı için istek üzerine asansör firmasından 1300 TL´lik teklif alındığını, buna rağmen kapıların bir kaynakçıya yaptırıldığını öne sürdü. H.Y. ise asansör firmasının ekip göndermediğini söyledi. Asansör firması çalışanı ise asansörlerde herhangi bir arızaya rastlamadıklarını iddia etti.
Olay, geçen yıl 29 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açılan bir markette işe başlayan Nail Bolat, Murat A.'nın 9'uncu kattaki evine market arabası ile sipariş götürdü. Siparişi teslim ettikten sonra asansöre yönelen Bolat, iddiaya göre market arabasını kabine sokabilmek için geri geri yürümeye başladığı sırada asansör kabininin üst katta olduğunu fark etmeyince 9´uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen 4 çocuk babası Nail Bolat hayatını kaybetti. Bolat´ın apartmana geldiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Olayın ardından Nail Bolat´ın ailesi, apartmanın yönetiminden sorumlu şirket, asansör firması ve çalıştığı iş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan iddianame hazırlandı. Adana Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Bolat´ın ölümüyle ilgili şüphelilerin ayrı ayrı kusurlu oldukları, Bolat´ın ise `Asansör kabinini görmeden girmeyiniz´ ibareli uyarı levhası bulunması ve kabin olup olmadığını fark edebileceği nedeniyle tali kusurlu olduğu kaydedildi.
ASANSÖR ARIZASINI KAYNAKÇIYA YAPTIRDIKLARI İDDİASI
İddianamede yer alan ifadelerde, kazada kusurları olduğu değerlendirilen sanıklar birbirlerini suçladı. Olayın yaşandığı apartmanın yönetimini yürüten firma çalışanı H.Y., bir yıldır görev yaptıklarını, asansörlerde meydana gelen arızalarla ilgili asansör firmasıyla irtibata geçtiklerini anlattı. Sitenin yönetim kurulu üyesi olan U.A.´nın Eylül ayı içerisinde kendilerini arayarak yönetimle ilgili sözleşmelerinin bittiğini, kendilerinin yöneteceğini söyleyen H.Y.´nin, "Bu konuşmadan birkaç gün sonra beni arayıp, `Asansörün kapısı bozuk. Kapıyı yapmaları için firmadan fiyat alır mısınız?´ dedi. Ben de firmadan 1300 TL´lik teklif aldım ve bunu U.A.´ya ilettim. Fakat fiyatı yüksek buldukları için bir kaynakçı bulup, 350-400 TL civarında bir ücrete kapıyı tamir ettirmişler. Olayın olduğu tarihte yönetimde değildik" dediği öğrenildi.
ASANSÖR FİRMASINI SUÇLADI
Yönetimi devraldığı ve site genel kurulunun isteğiyle denetçi olarak görev yaptığını söyleyen U.A.´nın ise, "Site görevlimizle konuştuğumda katlardaki arızalı tuşları, asansör kabinlerindeki krom korkulukların onarılmadığını söyledi. Ben de o dönem site yönetimini yürüten firmanın yetkilisi H.Y.´yi ardım ve giderilmeyen eksiklikler nedeniyle serzenişte bulundum. H.Y. de asansör firmasına eksiklikleri söylediğini ancak ilgilenmediklerini, benim aramamı söyledi. Asansör firmasıyla görüştüğümde en kısa zamanda ekip göndereceklerini söyleyip telefonu kapattılar" ifadelerini kullandı.
ASANSÖRDE ARIZAYA RASTLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Sitedeki asansörlerin bakımını yapan firmada servis yetkilisi olan M.K. ise söz konusu sitenin asansörlerinde sigorta atması, patenlerin arızalanması ve kabinden ses gelmesi nedeniyle son 2 ay içerisinde 4-5 kere gittiğini ve sürekli bakım yapıldığını söyledi. M.K., olayın olduğu gün polis ekiplerinin çalışmasının ardından site görevlisiyle birlikte asansör kapılarını ve kilitlerini kontrol ettiğinde bir arızaya rastlamadığını öne sürdü.
`ASANSÖR SARI ETİKETE RAĞMEN KULLANILMIŞ´
Bolat ailesinin avukatı Esem Yiğit ise olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülmesini talep ettiklerini, alanında uzman bir heyetten kapsamlı bir bilirkişi raporu aldıklarını belirterek, bu raporda da asansör bakımını üstlenen firmanın, apartman yönetim şirketinin ihmallerinin tespit edildiğini söyledi. Dosya kapsamında ihmaller zincirinin olduğunun açık ve net görüldüğünü kaydeden Yiğit, "Kazadan 9 ay önce Makine Mühendisleri Odası´nın vermiş olduğu raporda, kusurlu olduğu gerekçesiyle söz konusu asansöre sarı etiket yapıştırıldığı görülüyor. Bu kusurların giderilmesi için verilen 120 gün içerisinde asansör güvenli hale getirilmediği gibi kullanımının da devamı sağlanıyor. Bundan dolayı da burada bir ölüm meydana geliyor" diye konuştu.
`EMSAL BİR KARARIN ÇIKMASINI İSTİYORUZ´
Asansörün bakımını üstlenen firmanın, her ay bakımı yapılan asansördeki eksikliklerinin giderilmesiyle yükümlü olduğunu ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:
"Asansör firması, söz konusu asansörün bakımı için haricen bir sözleşme yapıldığını ve kendilerinin sorumlu olmadığını öne sürdü. Marttan eylül ayına kadar bakımı yapılan asansörün, hiçbir teknik arızası giderilmemiştir. Bu nedenle asansör firması neyi öne sürerse sürsün, sorumluluğu üzerlerinden atamazlar. Nail Bolat, bir ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybetti. Başka Nail Bolatlar ölmesin diye yönetim şirketi, asansör firması ve ilgili belediyelerin, asansör bakım ve onarımının geciktirilmemesi için gereken hassasiyeti göstermelidir. Bu olayda da sorumluluğu olan kişi ve kurumların, en üst hadden ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep edip, buradan emsal bir karar çıkmasını isteyeceğiz."
`EŞİMİN KANI YERDE KALMAYACAK´
Nail Bolat´ın eşi Şükriye Bolat ise davanın en kısa zamanda sonuçlanacağını ve sorumluların hak ettikleri cezayı alacaklarını umduğunu belirterek, "Koskoca bir adam gitti ve karşımızda bir muhatap yok. Asansör arıza veriyor ancak onarılmıyor. Bu durum beni çok üzdü. Bu kazada bir ihmal var. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-23 08:49:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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