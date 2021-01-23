Fuhuş bahanesiyle kandırdığı 7 kişiden 5 bin 820 lira çalan yankesici kadın yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da dinlenme parkında farklı zamanlarda fuhuş bahanesiyle 7 kişinin 5 bin 820 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen Cansu Ö., polis ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö., tutuklandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi´ndeki İnönü Parkı´nda meydana geldi. Bir kadın, farklı zamanlarda parka gelen 7 erkeği birlikte olma bahanesiyle kandırıp, toplam 5 bin 820 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Cansu Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla Cansu Ö.´yü yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Cansu Ö.´nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi. Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-23 09:50:20
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