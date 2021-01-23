Hırsız, çaldığı güvenlik kamerasına yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsız, çaldığı güvenlik kamerasına yakalandı

DHA

Hırsız, çaldığı güvenlik kamerasına yakalandı


Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da bir mahalleyi mesken tutan hırsızlık şüphelisi, sokakta keşif yapıp, çam ağacının üzerindeki güvenlik kamerasını çaldı. Hırsızlık anları ise hem çaldığı hem de 5 metre ilerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, 11 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Demirhan Yılgın (35), bulunduğu sokağı mesken tutan hırsızlar nedeniyle evinin 3 farklı noktasına güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerasının görüntüsünün bozulduğunu fark eden Yılgın, kamerayı tamir ettirmek için firma yetkililerini arayarak servis istedi. Tamir için gelen firma çalışanı, güvenlik kamerasının yerinde olmadığını görüp Yılgın´a haber verdi. Yılgın ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen firma çalışanı, hırsızlık anına ait görüntülere ulaştı.
KAYITTA OLAN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
Görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüpheli, sokakta evleri gözetliyor. Ardından ağaç üzerindeki güvenlik kamerasını gözüne kestiren şüpheli, ağaca tırmanarak kamerayı yerinden söküyor. Şüphelinin hırsızlık anları ise hem çaldığı hem de diğer güvenlik kamerasına yansıyor.
'GÜVENLİK KAMERASININ ÇALINMASI ÇOK TUHAFIMA GİTTİ'
35 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Demirhan Yılgın, daha önceden de ufak tefek hırsızlık olaylarının olduğunu belirterek, "11 Ocak günü çıkmaz sokaktan gelen bir kişi evleri kontrol ediyor. Gözüne çalacak bir şey kestiremeyince diğer kamerayı görmediği için de ağaçta bulunan kamerayı söküyor. Hırsızın çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalması çok tuhafıma gitti. Hırsızlar nedense buraları mesken tuttu. Kameranın olmadığını 2 gün sonra fark ettim. Bazı günler kedilerin ağaca tırmanmasından dolayı görüntüler bozuluyordu. Ben yine kedinin zarar verdiğini düşünerek firmayı arayıp tamir için çağırdım. Firma yetkilisi bana güvenlik kamerasının olmadığını söyleyince çok şaşırdım. Görüntüleri beraber izlediğimizde şahsın çalma anlarını izledik. İnşallah bir daha gelmez. Bizi 500600 lira zarara uğrattı" diye konuştu.
Mahallede oturan Abdullah Günerer (70) ise bir hafta önce motosikletli bir grubun gündüz vakti gelerek sokakta havaya ateş açtığını ve bu kişilerin mahalleli olmadığını söyleyerek çok tedirgin olduğunu dile getirdi. Günerer, "Burada kamera çalındığına göre başka bir hırsızlık da olabilir. Biz bu insanları nasıl tespit edeceğiz?" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLICan ÇELİK
2021-01-23 09:51:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gözaltına alınan 15 “torbacı” tutuklandı Adana’da şafak vakti özel harekat polisinin desteğiyle yapılan “torbacı” operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 20 zanlıdan 15'i tutuklandı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan 15 “torbacı” tutuklandı Adana’da ...
Adana´da `torbacı´ operasyonunda 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Asansör boşluğuna düşerek öldü, sorumlular birbirlerini suçladı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşerek öldü, sorumlular ...
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine ...
Oto hırsızlık çetesine operasyon Adana merkezli 13 ilde araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları öne sürülen 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi Polis adreslere şafak vakti tek tek girerken bazı adreslerin rezidans olması dikkat çekti
YEREL HABERLER Oto hırsızlık çetesine operasyon Adana merkezli 13 ...
Mutfak tüpü patladı, lokanta alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Mutfak tüpü patladı, lokanta alevlere teslim oldu
Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar
YEREL HABERLER Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar
Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı kullanmadığını söyledi Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı ...
Telefon kablosu çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Telefon kablosu çalan 2 kişi yakalandı
Adana’da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Sokak köpeği "Şanslı" hayata tutundu Kazada kırılan ayağı tedavi edilen "Şanslı" şimdi sahiplendirilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Sokak köpeği "Şanslı" hayata tutundu Kazada kırılan ...
Sokak satıcıları kadının altın küpe ve 350 lirasını alıp, el sallayarak kaçtı (2)
YEREL HABERLER Sokak satıcıları kadının altın küpe ve 350 lirasını ...
İşletmeleri rahatlatacak finansman anlaşması ATO Başkanı Menevşe: "Bu anlaşma, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya vadeli ödeme imkanı sunuyor"
YEREL HABERLER İşletmeleri rahatlatacak finansman anlaşması ATO ...
Dolandırıp "bay bay" yaptılar, yakalanınca küpe ve paraları geri verdiler Adana’da mutfak eşyası satma bahanesiyle bir eve girip 350 lira para ve küpelerini aldıkları kadına “bay bay” yaparak kaçan zanlılar yakalandı Zanlılar kadının şikayetçi olmaması için 350 lirasını ve küpelerini geri verdi
YEREL HABERLER Dolandırıp "bay bay" yaptılar, yakalanınca küpe ve ...
Özer: “Karne öğrenci ve aile açısından bir hasat zamanıdır"
YEREL HABERLER Özer: “Karne öğrenci ve aile açısından bir hasat ...
Bu berber kulak pasını böyle alıyor Adana’da berber Fatih Ökçe'nin kulak pası temizliği için kullandığı mumu ateşle yakarken sprey sıkıp alevleri arttırdığı, alevli makasla saç tıraşı yaptığı videolar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi Berber Ökçe: “Keyif alarak yapıyorum bu işi”
YEREL HABERLER Bu berber kulak pasını böyle alıyor Adana’da berber ...
Sokak satıcıları kadının altın küpe ve 350 lirasını alıp, el sallayarak kaçtı
YEREL HABERLER Sokak satıcıları kadının altın küpe ve 350 lirasını ...
Adana'da 18 kişilik midibüsten 34 yolcu indi
YEREL HABERLER Adana'da 18 kişilik midibüsten 34 yolcu indi
Rahim ağzı kanseri aşı ile önlenebiliyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar: "Henüz Türkiye’de bulunmayan bu 9’lu aşılar ile rahim ağzı kanserinden yüzde 90 oranında korunmak mümkün hale geldi" "Erken aşamada tanı alan rahim ağzı kanserleri küçük müdahalelerle tedavi ediliyor. Ancak ileri aşamalarda hastalık ölümcül hale gelebiliyor"
YEREL HABERLER Rahim ağzı kanseri aşı ile önlenebiliyor Kadın ...
Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi
Dolandırıp "bay bay" yaptılar Adana’da mutfak eşyası satma bahanesiyle bir eve girip 350 lira para ve küpeleri alan zanlılar kaçarken dolandırdıkları kadına “bay bay” yaparak kayıplara karıştı İlknur Süren: “Ben nasıl kandım salak gibi anlamadım ki”
YEREL HABERLER Dolandırıp "bay bay" yaptılar Adana’da mutfak eşyası ...
15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı Adana’da polisin durdurduğu 15 kişilik bir minibüsten 34 tarım işçisinin çıkması polisi bile şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı Adana’da polisin ...
Taş değirmen ununda 'Alzheimer' tehlikesi
YEREL HABERLER Taş değirmen ununda 'Alzheimer' tehlikesi
Havaya ateş açıp kendini odaya kilitledi, ikna olmayınca özel harekat devreye girdi
YEREL HABERLER Havaya ateş açıp kendini odaya kilitledi, ikna ...