Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 41 gözaltı

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41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca, piyasadaki hacizli arabaları ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yaparak sattıkları tespit etti.

Aralarında çete liderinin de bulunduğu 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 8 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-23 12:56:35



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