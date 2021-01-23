Terörist itirafıyla sözde PYD/YPG sorumlusu tespit edildi

Terör örgütü PYD/YPG'nin sansasyonel eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. geçen yıl Ağustos ayında yakalandı. Terörist ile beraber bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre patlayıcı nitelikte sıvı ele geçirildi.

E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde "Özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

Ayrıca E.K. ifadesinde Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.

"Şervin" kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ayarlamasını yaparak eylem yerlerini belirlediği tespit edildi.



"Şervin" kod adlı teröristin Uman Derviş olduğu belirlendi

Teröristlerin ifadelerine göre araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçlerince "Şervin" kod adlı teröristin, 2016'da kamuoyuna yansıyan, "YPG genel merkezini Prag'da açtı" haberlerindeki fotoğraflarda yer alan terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst yöneticisi Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.

Öte yandan, Adana’da gözaltına alınan ve itirafları ile sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun Uman Derviş olduğunun tespitini sağlayan terörist ise tutuklandı.

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