Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye´de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı



ADANA, (DHA)ADANA'da 2 yıl önce polisin düzenlediği operasyonla, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığı yaparken 7 litre sıvı patlayıcıyla yakalanan Elif K.'nin, Türkiye´ye gönderilmeden önce Suriye'de evinde eğitim aldığı saptanan Gulistan A. ile eşi Ali Rıza G., İstanbul'da yakalandı. Adana'ya getirilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü´nün 2019 yılının ağustos ayında kentte yaptığı operasyon sonucu bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Elif K., 7 litre nitrometan ve anilin karışımlı sıvı patlayıcı madde ile yakalandı. Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.´nin terör örgütü PKK'nın sözde 'özel kuvvet' faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi 'Şervin' kod adlı Uman Derviş tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiğini saptadı. Teröristin, Derviş'in 2016'da kamuoyuna yansıyan, `YPG genel merkezini Prag'da açtı´ haberlerindeki fotoğraflarda da yer aldığı tespit edildi.

METROPOL KENTLERDEKİ EYLEMLERİ PLANLIYORMUŞ

Terörist Elif K., gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifadede Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce `Şervin´ kod adlı örgüt üyesinin Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan `Şervin´ kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt üyelerinden sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin eylem yapacakları yerleri belirlediği tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.´nin 2019 yılında Türkiye´ye eylem için gönderilmeden önce bir süre Suriye´de Gulistan A.´nın evinde eğitim aldığını saptadı. Polisler yaptıkları çalışma sonucu Gulistan A.´nın eşi Ali Rıza G. İle İstanbul´daki bir evde olduğunu tespit etti. Ekiplerin şafak operasyonu ile gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Adana´ya gönderildi. Şüphelilerin buradaki ifadesinde terörist Uman Derviş´ten emir aldıklarını söyledikleri belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-23 14:31:22



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