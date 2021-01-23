TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Bursaspor: 2

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor, Bursaspor’u konuk etti. Müsabaka yeşilbeyazlı ekibin 21'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

17. dakikada Kaan’ın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisinde kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı. Pa Dibba’nın vuruşunda kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Pa Dibba vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

52. dakikada Bursaspor’da Burak’ın ara pasıyla topla buluşan Onur, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

55. dakikada Bursaspor’da Burak’ın ara pasında topla buluşan Onur'un şutunu kaleci Zubas kontrol etti.

78. dakikada Adana Demirspor’da köşe vuruşunun ardından Mehmet’in indirdiği topu Hasan ağlarla buluşturdu. 11

80. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Pa Dibba, kaleye sert bir şut çekti ancak kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada Bursaspor’un kontra atağında Onur’un ara pasıyla topla buluşan Ali, kaleci Zubas’ın üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 12



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Kapluhan xx, Ferdi Karadoruk xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tarık xx, Gökhan xx (Traore dk. 46 x), Tayyip xx, Rassoul xx (Samet dk. 70 x), Kaan xx, Yunus xx (Ezeh dk. 70 x), Hasan xx, Aissati xx (Emircan dk. 89 ?), Mehmet xx, Pa Dibba xx

Yedekler: Vedat, Sedat, Semih, Sinan, İzzet, Tolga

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Bursaspor: Ataberk xx, Emre xx, Cüneyt xx, Onur xx, İsmail xx, Aykut xx, Burak K. xx (Ramazan dk. 89 ?) , Emirhan xx, Burak xx, Tugbey xx (Ozan dk. 46 x), Ali xx (Batuhan dk. 85 ?)

Yedekler: Çağatay, Can, Canberk, Batuhan, Kerem, Eren, Ertuğrul

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Hasan (dk. 78) (Adana Demirspor), Onur (dk. 52), Ali (dk. 84) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Emirhan, Onur, Furkan (Bursaspor)

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