Fazlı Tan: “Oyuncularımı kutluyorum”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, 21 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 21 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor’un Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Zor bir maçtı. Oyuncularımızda bunun bilincindeydi. Bizim fikstürümüz ilk 4 maçta zor. Oyuncularımız da bunu biliyordu. Kazanmak istiyorduk. Bunu da başardığımız için mutluyuz. Rakibimize başarılar diliyorum. Maç ortada başladı. İlk yarı bizim de onların da pozisyonları vardı. Net bir penaltımız verilmedi. İkinci yarıya daha iyi başlayan, topu koruyan taraftık. 55’inci dakikada golü bulduk. Golden sonra Adana Demirspor bizden daha iyi oynadı ve 11’i buldu. Ondan sonrada rakibimiz bastırdı ancak kontradan golü bulduk. Aldığımız 3 puanla beraber moralli bir şekilde haftaya Altınordu maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

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