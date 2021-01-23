Cüneyt Dumlupınar: “Kaybettiğimiz için çok üzgünüz”

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 21 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, “Böyle bir maçı kendi sahamızda kaybettiğimiz için çok üzgünüz” dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde Bursaspor’a 21 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Böyle bir maçı kendi sahamızda kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maça iyi başladığımızı düşünüyoruz. Pozisyonlarımızı gole çevirsek ilk yarı kazanabilirdik. İkinci yarı da pozisyonlarımız oldu ama kendi hatamızla 10 geriye düştük. Oyunun kırılma noktalarında bizim yüzümüz gülmedi. Çok üzgünüz. Bu maç üzerine analiz yapıp almamız gereken dersleri alacağız. Yarından itibaren önümüzdeki Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.