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Emniyet Müdürü Büyükatak´ın dokuları lösemi hastasına umut oldu

DHA

Emniyet Müdürü Büyükatak´ın dokuları lösemi hastasına umut oldu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, 2019 yılında kök hücre bağışı için örnek veren Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak´ın dokuları, yaptığı bağıştan 2 yıl sonra bir hastayla yüzde 90 uyum sağladı. Bunun üzerine hastaneye giderek kök hücre bağışında bulunan Büyükatak, "Burada mesleğimi ayrı tutuyorum. Bu bir insanlık vazifesi. Şu anda inanılmaz mutlu ve huzurluyum. Kök hücre bağışçısı olduğum için de çok gururluyum" diye konuştu.
Adana Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı işbirliğiyle 2019 yılında lösemili çocuklar için düzenlenen kampanyada dönemin İl Emniyet Müdürü Zafet Aktaş ile birlikte 350 polis kök hücre, 25 polis memuru da organ bağışında bulundu.
Kök hücre bağışında bulunan polislerden biri olan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak´ın dokuları, yaptığı bağıştan 2 yıl sonra bir hastayla yüzde 90 uyum sağladı. Bunun üzerine 3´üncü Sınıf Emniyet Müdürü Büyükatak, kentteki bir hastaneye gelerek kan testi yaptırdı. Testlerde herhangi bir soruna rastlanmayınca, 3 saat süren işlemin ardından lösemili bir çocuğun hayatını kurtarmak için kök hücre bağışında bulundu.
`BAĞIŞÇI OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM´
Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükatak, "2019´da kan bağışı kampanyasında 3 tüp kan örneği verip, kök hücre bağışçısı olmuştum. Bu zamana kadar bekledik. Geçtiğimiz aralık ayında dokularım, bir hastayla yüzde 90 uyum sağlamış. Beni arayıp, bağışçı olup olamayacağımı sordular, hiç düşünmeden kabul ettim. Burada mesleğimi ayrı tutuyorum. Bu bir insanlık vazifesi. Şu anda inanılmaz mutlu ve huzurluyum. Kök hücre bağışçısı olduğum için de çok gururluyum" diye konuştu.
`3 ÜNİTE KAN, CAN KURTARIYOR´
Kök hücre bağışının çok basit ve bir o kadar da önemli bir işlem olduğunu kaydeden Büyükatak, "Bu bağış, bizim sağlığımızın bir zekatı. Ben de zekatımı ödediğimi düşünüyorum. Kök hücre bağışının, bir cerrahi operasyon olmadığını bilmek lazım. Sadece 3 ünite kan bağışında bulunup, hayat kurtarıyorsunuz. Bu işlem ABD´de 400 bin Dolar, Avrupa´da bazı ülkelerde 100-150 bin Euro civarında bir bedelle yapılıyor. Türkiye´de hem hastanın hem de bağışçının tüm konforu düşünülerek, yapılan nakil işlemleri tamamen ücretsiz. 3 ünite kan, can kurtarıyor" dedi.
Büyükatak´tan alınan kök hücreler, uyumlu olduğu belirlenen hastaya verilecek.
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-24 10:43:13

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