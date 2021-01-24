Otogarda kalan evsizlere yemek desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Merkez Otogar bekleme salonunda kalan evsizlere, Derman ekipleri aracılığıyla kahvaltı ve yemek dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı son olarak, Merkez Otogar’da kalan evsizler için harekete geçti.

Hayırsever Kemal Yücel ile Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin 7 yıldır organize ettiği yardım kampanyasına destek olan Adana Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Merkez Otogar bekleme salonunda kalan evsizlere, Derman ekipleri aracılığıyla kahvaltı ve yemek dağıttı.

Hayırsever Kemal Yücel, Merkez Otogar bekleme salonunda evsiz vatandaşların kaldığını belirterek, bu insanların kasım ayının ilk haftasından, martın son haftasına kadar, soğuktan korunmak amacıyla otogardaki banklarda ve bekleme salonunda gecelediğini söyledi.

Söz konusu insanların sıcak yemek, giysi, battaniye ve sağlık taramasına ihtiyacı olduğunu belirten Kemal Yücel, Adana Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda yapılan iş birliğinin büyüyeceğine inandığını söyledi.

Kemal Yücel, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığı ve desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler daire Başkanlığı bürokratları, kentin dezavantajlı gruplarına, Başkan Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda destek verdiklerini, bunu sürdürme kararlılığında olduklarını belirterek, Merkez Otopark bekleme salonunda kalan evsizler için de yemek yardımını devam ettirmeyi amaçladıklarını kaydettiler.

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