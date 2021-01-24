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Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)

DHA

Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)


HAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damında güvercin uçururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu tabancayla sırtından vurularak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Polisin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI
2021-01-24 21:08:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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